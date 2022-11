El actor John Aniston, padre de Jennifer Aniston y conocido por su participación en telenovelas como "Days of our lives", murió el viernes pasado a los 89 años, anunció este lunes su hija.

"Fuiste uno de los seres humanos más hermosos que he conocido. Estoy tan agradecida de que te hayas ido al cielo en paz y sin dolor. Y nada menos que el 11 del 11. Siempre fuiste muy oportuno. Ese número siempre tendrá ahora un significado aún mayor para mí. Te amaré hasta el fin de los tiempos", escribió la estrella de 53 años en Instagram.

La actriz, que saltó a la fama por encarnar a Rachel en la serie "Friends", acompañó su mensaje de cinco fotos con su progenitor, y la publicación se llenó de saludos de sus colegas como Lisa Kudrow, Resse Witherspoon y Courteney Cox, entre otros.

La carrera de John Aniston

John Aniston, nacido en Grecia en 1933, hizo carrera en la televisión estadounidense en telenovelas como "Days of Our Lives", "Love of Life" y "Search for Tomorrow".

La primera, que se estrenó en noviembre de 1965, tuvo a Aniston padre interpretando el personaje de Victor Kiriakis. Por esta participación, en 1986 ganó dos premios Soap Opera Digest al mejor protagonista y mejor villano en una serie y un premio Emmy en junio pasado por su trayectoria.

En este contexto, su hija aceptó ese galardón en su nombre. "Este es un momento muy especial para mí. Es una oportunidad no solo para rendir tributo a un auténtico icono mundial de la televisión, sino también para reconocer los logros de un gran y respetado actor, que también es mi padre", dijo Aniston en un mensaje grabado.

El respeto entre ambos era mutuo: "Jennifer es un talento natural. Hay ciertas cosas que puedes aprender en este negocio y otras que no. Su instinto cómico es infalible", contó el intérprete al portal E! News en 1990, cuatro años antes de que se estrenara "Friends".

Jennifer Aniston: "El divorcio de mis padres me arruinó"

Durante la semana pasada, Jennifer Aniston fue tapa de la edición de diciembre de la revista de belleza femenina Allure, en la que se refirió a varios tópicos de su vida: su divorcio del actor Justin Theroux, sus intentos para quedar embarazada, las presiones de Hollywood y cómo la afectó la crianza de sus padres.

John Aniston y su exesposa, la también actriz Nancy Dow, se divorciaron en 1980, cuando la estrella de la serie "The Morning Show" (Apple TV+) tenía 12 años. Según la artista, esta separación "la arruinó", cuando fue consultada sobre su crecimiento.

“Creo que el divorcio de mis padres arruinó mi crianza y mi casa no era un lugar divertido para vivir. En esa generación no se decía 'Ve a terapia, habla con alguien. ¿Por qué no empiezas a microdosificarte?' Vas por la vida, con tu hija con lágrimas en la cara y no tienes ayuda”, apuntó Aniston sobre el comportamiento de su madre, de quien a mediados de los 2000 estuvo distancia por varios años.



Y cerró: “Perdoné a mi mamá. Perdoné a mi padre. He perdonado a mi familia. ¿Quién de nosotros no ha intentado, con o sin éxito, perdonar a nuestra familia? Es tóxico tener ese resentimiento, esa ira. Aprendí a tomar las cosas más oscuras que me sucedieron, los momentos no tan felices, y tratar de encontrarle sitios para honrarlos”.

