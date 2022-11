“Nos pusimos a trabajar en un esfuerzo compartido para generar una ley que sirva. Fuimos a las comisiones para debatir e hicimos las modificaciones que nos sugirió la oposición y decidieron. Pero ahora no votarla porque apareció Macri en un zoom y les dijo que no la votaran". El señalamiento con el que el gobernador bonaerense Axel Kicillof describió la maniobra que traba el tratamiento de la ley para recomponer el régimen jubilatorio del Banco Provincia vuelve a retumbar en la filas de la oposición, donde todos miran a la Unión Cívica Radical de cara a la sesión convocada para este miércoles.

El ex presidente volvió a atacar la iniciativa del gobernador en una entrevista televisiva el día de ayer donde acusó a las y los trabajadores bancarios de buscar “privilegios”, y acusó al titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, de “defender a los que no trabajan”. Incluso se animó a asegurar que “hoy Perón estaría en Juntos por el Cambio porque somos los que defienden a los trabajadores”.

Este miércoles está convocada a sesionar la Cámara de Diputados de la provincia. Hoy se llevarían a cabo las correspondientes reuniones de pre labor y labor parlamentaria. El centro de atención gira a la posibilidad o no de que se trate en el recinto la ley enviada por el Poder Ejecutivo que pretende la modificación en las condiciones para jubilarse por parte de las empleadas y empleados del Banco Provincia luego de que la Corte Suprema provincial declaró inconstitucional la ley 15008 sancionada por el gobierno de María Eugenia Vidal.

En las filas de Juntos por el Cambio existe preocupación alrededor de la postura que tendrá la UCR. “Nosotros como PRO y la Coalición Cívica ya nos expedimos públicamente, el único que no se expidió fue el radicalismo, pero no veo a nuestro bloque votando dividido”, analizó un legislador del partido porteño, aunque no dudó en agregar que “no hay que descartarlo hasta que no haya una posición oficial del partido”.

“Estas cosas requieren un proceso de acuerdo legislativo en otro marco, no porque la Corte te lo diga”, expresó el legislador ligado al macrismo. “Hoy pueden poner el tratamiento la agenda, lo que no veo hoy es que tenga consenso para que salga en ambas Cámaras, pero pueden sacarla de diputados”, consideró en conversaciones con Buenos Aires12.

Desde el partido centenario explicaron que “el radicalismo está dispuesto en principio a analizar la ley del BAPRO para modificar artículos específicos”. “Pero no para derogar la ley Vidal”, señaló un legislador consultado por este medio.

Desde el Frente de Todos, el escenario sobre la imposibilidad del tratamiento radica en una postura inflexible de la oposición que va más allá de una cuestión interna del bloque. “La Cámara es re dialoguista, no hay nada que salga sin consenso, lo que pasa es que si a ellos no les sirve traban todo”, se despachó una legisladora oficialista respecto a la posibilidad de tratar la ley este miércoles. “Todo es negociación de algo”, apuntó en referencia al PRO, y agregó que “el proyecto ya estuvo en la orden del día y se bajó el mismo día”. “A veces vamos creyendo que se trata algo y de repente cambia todo”, sentenció con un halo de enojo y decepción.

Con la expectativa en lo que suceda durante las reuniones de hoy, el antecedente que sembró ayer el bloque de concejales de Juntos por el Cambio en la Consejo Deliberante de La Plata no es el mejor para la perspectiva opositora. Allí, los ediles radicales no dieron el quórum a la sesión parlamentaria del día y el intendente Julio Garro se vio obligado a negociar con el peronismo las condiciones para llevar a cabo la agenda legislativa local.