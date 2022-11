La jueza María Eugenia Capuchetti rechazó la recusación presentada por los abogados de Cristina Kirchner y seguirá, por ahora, a cargo de la causa que investiga el atentado contra la vicepresidenta.

La magistrada elaboró un informe de 43 páginas que concluye con el rechazo a la recusación y la elevación del incidente a la sala primera de la Cámara Federal porteña, para que sea el tribunal de apelaciones el que decida si le corresponde seguir interviniendo en la causa. Además, la jueza señaló que no se exhibe en su actuar "una afectación real y concreta de la objetividad que en todo proceso penal debe imperar"



Para CFK y sus abogados hubo actuaciones negligentes por parte de la jueza "desde, literalmente, el primer día de investigación". En el escrito presentado por la vice, pese a esas irregularidades la decisión fue confiar "en la imparcialidad de Capuchetti y en que las falencias de la pesquisa fueran solo errores”. Sin embargo, advirtieron los letrados, “a casi dos meses y medio del atentado, una serie de resoluciones netamente arbitrarias y la total parálisis investigativa nos han convencido de una manifiesta parcialidad contra esta parte”.

Las medidas de prueba que la querella ha solicitado han sido, en su enorme mayoría, rechazadas, no realizadas (el clásico 'téngase presente', equivalente a 'tengan presente que no voy a hacer nada') o llevadas a cabo tarde, cuando su eficacia dependía de la celeridad.



Por otro lado, sigue el texto de la recusación, “la magistrada decidió no delegar la instrucción, pero, paralelamente, no impulsó una sola línea investigativa, no realizó preguntas a los testigos y bloqueó toda hipótesis que vaya más allá de Brenda Uliarte, Fernando André Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo”. Esto, aclara el documento, “aun cuando hay numerosa prueba que señala otros caminos”.



Sobre esos señalamiento, la magistrada indicó que "no se logran vislumbrar las razones por las cuales se funda su temor de pérdida de objetividad, en la medida que sus expresiones vinculadas a la causal de mi apartamiento, se relacionan con la disconformidad del resultado de un sinnúmero de medidas de prueba ordenadas en autos".