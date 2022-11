El Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y la empresa argentina de preservativos Tulipán lanzaron este martes "La historia incompleta del placer", una campaña de visibilización del clítoris, el único órgano destinado exclusivamente al goce de las mujeres y personas con vulva.

La iniciativa se enmarca en el 20° aniversario de la sanción de la Ley 25.673, de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y promueve "hablar del derecho al placer como parte fundamental del bienestar físico, social y emocional".

En 1998, la uróloga australiana Helen O'Connell publicó en el Journal of Urology un artículo donde describió, por primera vez en la historia, la anatomía completa y funciones del clítoris. Doce años después, O’Connell logró representar en 3D un clítoris estimulado con sus más de 15 mil terminaciones nerviosas.

Desde la campaña afirman que durante mucho tiempo este órgano --cuya función principal es dar placer--, no ha sido suficientemente investigado. "No han sido alentadas a conocer su cuerpo, a autoexplorarse, porque hasta hace poco tiempo la sexualidad solo estuvo ligada al aspecto reproductivo y, sobre todo, porque el tema no ha sido considerado 'serio' o 'importante'", precisaron.

La jefa de la Oficina Unfpa Argentina, Mariana Isasi, remarcó que el placer "ha sido históricamente un tabú" y, sin embargo, "es fundamental para nuestro bienestar físico, emocional y social. Vivir una vida plena y saludable incluye el goce y el disfrute".



"En esta campaña queremos impulsar la conversación sobre el placer de las mujeres y las personas con vulva en particular, porque son quienes menos acceden a este derecho. Hablar del tema es el primer paso para cambiar esta situación desigual", agregó Isasi.

Por su parte, el dueño de Tulipán, Felipe Kopelowicz, sostuvo que "el protagonismo del placer lo tuvieron siempre los hombres, en detrimento de mujeres y personas con vulva". Y añadió: "Sabemos que aún queda mucho por hacer, pero visibilizar esta problemática es un primer paso fundamental en ese camino".

La campaña

Bajo el título "La historia incompleta del placer", la agencia BBDO Argentina, Tulipán y UNFPA proponen, a través de una campaña creativa, la conversación sobre el clítoris y el disfrute sexual, un derecho históricamente relegado.

"Recién en el año 1998 la humanidad conoció en detalle la anatomía y las funciones del clítoris. ¿Por qué en 1998? ¿Por qué no antes? Porque en la humanidad siempre hubo otras prioridades, se lee al comienzo del video.

"A nivel global, hay muy poco conocimiento acerca del placer femenino, tanto por parte de los hombres como por parte de las mujeres. Aunque existen muchas maneras de vivir el placer y la sexualidad para una mujer, ninguna de ellas ha sido demasiado explorada por una cultura construida sobre bases patriarcales, que siempre subordinó el placer femenino al masculino", explicaron desde la agencia.