El Frente Popular Darío Santillán y el Frente Barrial 19 de diciembre cortaron Callao y Corrientes y marcharon al ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires para denunciar recortes en el programa Veredas Limpias. Es que, según les habían informado funcionarios de María Migliore, esa cartera no renovará 130 contratos de trabajadores de la economía popular que hacen tareas de limpieza urbana en la Villa 21, Soldati y La Boca. “Hace ocho años que tenemos este laburo. No pueden dejar a compañeras y compañeros en la calle, llegando ya a fin de año y en la situación en la que está el país. Queremos que la ministra nos reciba y nos escuche”, planteó Florencia Romero, vocera de la protesta. También plantearon reclamos de asistencia a los comedores populares.

Los trabajadores de la economía popular afectados hacen limpieza de veredas y pasillos en la Villa 21-24, Soldati y La Boca, como parte de este programa, que existe desde 2006. Se ocupan de barrer, juntar la basura en contenedores y mantener limpio el espacio público en los barrios populares. Trabajan de lunes a viernes, en turnos de 4 horas, y cobran sólo 39 mil pesos.

“Hoy todo aumenta y uno apenas sobrevive con lo que estamos ganando. Sacarnos el trabajo es una bajeza total de parte del gobierno porteño”, señaló Romero.

En la movilización hubo mayoría de mujeres y de jóvenes. Catriel Agüero era uno de ellos. De 23 años, es integrante de una de las cooperativas podadas por el recorte. “Vengo de una familia de ocho hermanos en la que el único ingreso era el de mi mamá. Con este trabajo pude ayudar en casa y después, sumando otras changas, independizarme”, contó.

Como parte de ese camino, empezó una carrera universitaria, hasta que la pelea cada vez más difícil por sostenerse la interrumpió. “Me da mucha bronca quedarme en la calle después de todo lo que hicimos en la pandemia, porque hasta en los peores meses nosotros seguimos limpiando los pasillos donde los camiones de recolección de la basura no entran. Nos enteramos la semana pasada de que no nos quieren renovar los contratos por el ajuste que están haciendo. Para muchas compañeras que están solas a cargo de sus hijos es desesperante. En mi caso, sin este trabajo me quedo en la calle, no puedo seguir alquilando”.

Los manifestantes arrancaron la jornada de protesta a las 7 de la mañana en Corrientes y Callao, donde cortaron el tránsito durante una hora y media. Después marcharon hasta la plaza Solís, en Constitución, y finalmente se concentraron frente al edificio del ministerio, en Pavón y Entre Ríos. Allí denunciaron que el diálogo con el área estaba cortado y pidieron la entrevista con Migliore. Finalmente, una delegación fue recibida por funcionarios, que recibieron los pedidos y se comprometieron tener una respuesta para la semana próxima.



El programa Veredas Limpias existe desde 2006. Al anunciarlo, el gobierno porteño señaló que el objetivo era “crear fuentes de empleo y, por intermedio de organizaciones sociales constituidas en cooperativas, contribuir a la inclusión en el mercado laboral de la población más vulnerable". Como sucede con todos los programas de empleo, se sostiene sujeto a los cimbronazos del presupuesto y las orientaciones de la política social. El año pasado, también en noviembre, hubo muchas protestas ante la posibilidad de que fuera reconvertido.



El reclamo por los puestos en el Programa Veredas Limpias no fue el único de la agenda. El Frente Barrial 19 de diciembre señaló que su organización llevó al ministerio el pedido de alimentos para sus comedores en Caba. “Tenemos ocho reconocidos, pero otros doce no reciben ningún tipo de asistencia”, indicó Jerry Guanca, referente de la organización, que agregó que debido a la suba de los precios en los barrios populares tienen una creciente demanda de viandas.