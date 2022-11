Desde Madrid

El presidente Alberto Fernández terminó su participación en el G20 y este jueves a la madrugada, después del calor y la humedad de la Isla de Bali, arribó a la ciudad de Madrid, marcada por las frías temperaturas del invierno europeo. Aquí hará una escala de diez horas y luego partirá a la Argentina. Los miembros de la comitiva, durante el vuelo de regreso, hicieron distintos balances de lo que fue la gira, que comenzó hace una semana en París y tuvo como plato fuerte la participación del presidente en la cumbre de líderes del G20. El ministro de Economía, Sergio Massa, destacó a los periodistas que cubrieron la gira que consiguieron "la duplicación de las reservas de libre disponibilidad para el Banco Central, que pasa de tener 5.000 millones, producto de la recaudación del dólar soja; a U$S 10.000 millones, producto de la liberación de parte del Swap en el acuerdo con China".



Fernández, en tanto, se encuentra con un mejor estado de salud, pudo dormir en el vuelo de Bali a Madrid y hasta ver una película. En la residencia argentina en España se pudo reponer de las horas de vuelo y aprovechará la ocasión para reunirse con la vicepresidenta de España, Yolanda díaz. Cerca de las 20, cuando Cristina Fernández de Kirchner dé su discurso en el Estadio Único de la Plata por el día de la militancia, él estará en el aire. En Indonesia, más allá de que el mandatario sufrió una descompensación que le impidió participar de muchos de los encuentros pactados, el país logró varias cuestiones importantes como la ampliación del Swap con China y el inicio de una negociación con el FMI para que compensen al país por las pérdidas que le generó la guerra entre Rusia y Ucrania. Esos, coinciden todos los que viajaron, fueron los dos puntos más reelevantes.

Refuerzo para las reservas

Massa repasó que el país tendrá disponibles 10 mil millones de dólares para trabajar en el mercado único libre de cambios. Destacó que esa noticia es muy buena para los sectores productivos de Argentina porque les permitirá "acceder más rápido al flujo de dólares para insumos y bienes intermedios importados para la producción primaria en la Argentina".

Para el titular de Hacienda lo segundo más importante de la gira fue "haber dejado abierta la discusión sobre el precio de la guerra con el Fondo Monetario Internacional, y haber establecido que en diciembre se van a discutir los sobrecargos". El ministro de Economía recordó que la Argentina le está pagando al FMI el doble de tasa de interés que, por ejemplo, le paga al Banco Interamericano de Desarrollo, y que eso "resulta absurdo cuando el prestamista en última instancia es el Fondo".

Lo que dejó el G20

Durante la reunión que tuvo con Georgieva, Massa le presentó un informe con los gastos que el país tuvo que afrontar por la guerra. Allí también decía que el FMI, tal como explicó, es el que cobra a la Argentina la tasa más cara de todas. Actualmente cobra un 6,6 por ciento, mientras que el Banco Mundial cobra el 5 por ciento, el BID 2,9 por ciento y 3,9 por ciento el Club de París. En el encuentro que se dio en el hotel Meliá el miércoles, desde el FMI le dijeron a los argentinos que en diciembre iban a discutir sobrecargos en el board. La estrategia argentina será construir consensos alrededor de Ucrania, que también paga sobrecargos, para no perder la votación en esa instancia".

Luego del episodio de salud de Fernández todos en la comitiva quedaron preocupados y asustados. El Presidente también, pero entendió que era necesario no suspender dos reuniones clave como fueron la de Georgieva y la de Xi Jinping. "Necesitábamos lo de la ampliación del Swap, por eso se levantó y fue igual. Los chinos no hacen una reunión con segundos, si AF no iba se bajaba el encuentro", confiaron en el entorno de Fernández y contaron que, tanto Xi como Georgieva valoraron que el Presidente argentino haya ido a las reuniones después de estar seis horas en el hospital. La comitiva argentina se dio por satisfecha con los resultados finales del viaje.