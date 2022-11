El acertijo

Un anfitrión recibe a 30 invitados. Tenía 100 pasteles para repartir entre ellos. En lugar de cortar los pasteles en trozos, decidió dar 4 pasteles a cada uno de los invitados preferidos, y tres a cada uno de los demás invitados. ¿Cuántos eran sus invitados preferidos?

Respuesta: Había 10 invitados preferidos. 10x4 + 20x3 = 40 + 60 = 100.

El dato

La inflación en el Reino Unido subió al 11,1 por ciento, la más alta en 41 años, una cifra que no se registraba desde octubre de 1981, según datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS). La tasa de inflación del Índice de Precios al Consumidor pasó de 10,1 por ciento en septiembre a su valor actual, impulsada en parte por los costos de la energía y la guerra de Ucrania, pero también por factores como el costo de las materias primas, dijo la ONS. Según sus datos los precios del gas aumentaron casi un 130 por ciento durante el último año, mientras que la electricidad aumentó alrededor del 66 por ciento.

El número

1337 millones de dólares aportaron las exportaciones del sector pesquero en los primeros 10 meses del año, un 9,7 por ciento menos que en el mismo período de 2021, según informó la consultora IES. Medidas en cantidades, marcaron un descenso del 5,7 por ciento al observar un total de 323.000 toneladas, frente a las 396.000 toneladas de igual período de 2021. Desde el máximo de exportaciones del año 2018 (2078 millones de dólares), con buenos niveles de precios y capturas de langostinos durante dicho año, las exportaciones han observado una tendencia decreciente en los dos años subsiguientes, solo con la excepción de 2021.

Cuál Es?

The Coca-Cola Company, una de las patrocinadoras de la cumbre climática COP27 que se celebra en Egipto, es la empresa más contaminante por sus envases de plástico por quinto año consecutivo, con 3,2 millones de toneladas de residuos, denunció la organización ecologista Greenpeace. "En el transcurso de cinco años, se recogieron más envases de plástico de The Coca-Cola Company que de la suma de la segunda y tercera empresa más contaminante en el ranking", precisaron los ambientalistas en un comunicado. "Por quinto año consecutivo, The Coca-Cola Company, PepsiCo y Nestlé vuelven a situarse en el ranking de las corporaciones que más contaminación generan con sus envases de plástico", según la última auditoría de marca realizada a nivel mundial por Break Free From Plastic (Liberate de los plásticos), agregó el informe ambientalista.

Internet

Ante el avance imparable de BeReal, TikTok lanzó una agresiva estrategia para recompensar económicamente a los usuarios que traigan a sus amigos a la nueva aplicación TikTok Now. Aunque la app se lanzó en septiembre, no ha sido hasta ahora cuando la compañía ha decidido dar comisiones de siete euros por cada nuevo usuario que traiga otro a la plataforma. El nuevo usuario debe insertar el código que otro le haya proporcionado y crear una cuenta en la plataforma para que el dueño del código obtenga dos euros. Si, además, inicia sesión durante siete días, el dueño del código obtendrá cinco euros más.

Tecno

La reciente compra de Twitter por Elon Musk dinamitó los cimientos de la red social que se ha tenido que enfrentar en los últimos días problemas con la verificación de cuentas y multitud de cuestiones económicas que podrían hacer quebrar a la plataforma. “Vamos a perder una gran cantidad de historia digital si Twitter deja de funcionar sin previo aviso”, afirmó Elise Thomas, analista del grupo de expertos global del Instituto para el Diálogo Estratégico (ISD) a MIT Technology Review. “Esta situación supone un desafío único porque la plaza pública digital se construyó en los servidores de una empresa privada”, agregó la experta Elise Thomas.