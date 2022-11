La ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, le inició un sumario al vicerrector del Colegio Mariano Acosta, Julio Pasquarelli, en el marco de las tomas de de establecimientos por parte de estudiantes porteños que, entre otras cosas, reclamaban por mejoras edilicias.



"Me enteré del sumario a través de los medios, hasta el día de hoy no me han informado como trabajador de qué se me acusa formalmente para que pueda ejercer mi derecho a defensa", reveló Pasquarelli en AM750.



Anteriormente, el gobierno de la Ciudad impulsó otras medidas disciplinatorias contra la comunidad educativa, como denunciar penalmente a las familias de los alumnos involucrados en la toma y exigir el pago de multas millonarias por supuestos "daños" a las instituciones.

Ahora la ministra Acuña apunta contra las autoridades del Mariano Acosta, uno de los colegios que estuvo en toma en septiembre. Pasquarelli aseguró que nunca recibió notificación oficial del sumario y que "se enteró a través de los medios".

"El día 7 de noviembre lo vi en la tapa de un diario, con mi foto. Después en la versión digital publicaron fotos de mis cuentas privadas y mi instagram. Indudablemente, quien habla de adoctrinamiento y ética está obviando los canales formales que me reclaman a mí que utilice", sostuvo en Aquí, Allá y en Todas Partes.

En ese sentido, el docente criticó a Soledad Acuña por no responder a los reclamos estudiantiles: "Cuando la señora ministra habla del Mariano Acosta, habla como si no tuviera nada que ver, ella lo administra y no ha venido a ver el edificio. ¿Solamente visita a los que la aplauden?", se preguntó.

Por último, denunció que recibió una nota intimidatoria en su domicilio: "Me subí al auto y tenía una amenaza en el parabrisas. Yo vivo lejos del Mariano Acosta, por lo tanto alguien me siguió", concluyó.