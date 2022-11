Este jueves, en medio de especulaciones respecto de su candidatura en las elecciones generales de 2023, Cristina Fernández de Kirchner dio un discurso ante la militancia y distintas figuras de la política en el Estadio Diego Armando Maradona de la ciudad de La Plata.

"En el análisis de todos está que no hay otra dirigente en el peronismo que concite tanta adhesión como Cristina, por lo cual inexorablemente va a inclinar la balanza del peronismo, sea candidata o no", reflexionó la senadora bonaerense del Frente de Todos Teresa García, que estuvo presente en el acto por el Día de la Militancia.

Ante un Estadio Único colmado, la exmandataria deslizó la posibilidad de presentarse como candidata a presidenta en las próximas elecciones: "Como decía el General, todo a su tiempo y en armonía", respondió la dirigenta ante el canto de la militancia que arengaba "Cristina Presidenta".

En ese marco, García analizó el futuro electoral de la coalición de gobierno: "Me parece que el Presidente (Alberto Fernández) tampoco ha sido demasiado claro sobre su reelección. Yo estoy absolutamente convencida de que el Frente de Todos no se va a romper camino al año electoral", sostuvo en Aquí, Allá y en Todas Partes.

Y agregó: "Que el Presidente diga que va a ir a una PASO es un absurdo político. Se me ocurre que es un mensaje para otras cosas, es un hombre de la política que entiende perfectamente. Lo que tenemos que lograr, que lo dijo él, es lograr fortalecer al peronismo para ganar el año que viene".

Por último, concluyó: "Me parece que (Cristina Kirchner) lo tiene claro: no se puede seguir hablando para adentro. Hay que hablar para afuera. Hizo lo propio hace dos años, con lo de 'funcionarios que no funcionan'".