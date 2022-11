Los jugadores que componen la lista que sigue son quienes asoman como las posibles jóvenes figuras del Mundial. Elegimos diez, pero pueden ser veinte o más. El número es apenas un capricho.



Julián Alvarez - Argentina. Evolucionó muchísimo en poco tiempo. El ex River es uno de los preferidos de Pep Guardiola en el Manchester City, donde lo tapa Erling Haaland. Aprovechó la oportunidad de mostrarse en la selección al jugar un gran partido ante los Emiratos Árabes Unidos, en el que reemplazó a Lautaro Martínez. Hizo el primer gol. A los 22 años le sobra talento. Tal vez no sea de la partida en el Seleccionado argentino sólo porque se incorporó a un equipo que Lionel Scaloni ya tenía armado.

Ansu Fati - España. Hace un año, en este mismo diario, el ex jugador argentino José Luis Lanao contaba como pocos la historia de este joven náufrago que escapó a la pobreza y se destacaba como la gran promesa del Barcelona. Los medios del mundo focalizaban en él. Nacido en Guinea-Bisáu hace 20 años, esa expectativa pudo significarle una enorme presión. Sobre todo porque se decía que era el sucesor de Lionel Messi. Ciudadano español, tiene todas las condiciones para destacarse en la máxima competencia.

Pedri - España. Pedro González López, su nombre. 19 años, figura del Barcelona, proveniente de Las Palmas. En marzo del año pasado fue convocado por primera vez para integrar el seleccionado de su país. A su corta edad, tiene una experiencia fuera de lo común. Jugó Eliminatorias mundialistas (Qatar), Olímpicos y Eurocopa (elegido Mejor Jugador Joven del torneo). 16 goles en total: 4 en Las Palmas y 12 en el Barcelona. Los españoles se ilusionan con que será la figura del seleccionado y, quién sabe, del Mundial.

Eduardo Camavinga - Francia. Como suele pasar en la Selección francesa, una de sus figuras no nació en el país. Camavinga nació en Angola hace 20 años, pero obviamente tiene nacionalidad francesa. Es un jugadorazo. Hace pases brillantes, tiene llegada al gol y un físico envidiable. Juega en el Real Madrid desde el año pasado.

Antony - Brasil. Tiene los condimentos para vender las típicas historias de superación. Nació en San Pablo, creció en una favela, debutó en Primera con la camiseta del San Pablo y juega en el Manchester United. Antes se destacó en el Ajax holandés, que pagó casi 16 millones de euros por su pase. Desde agosto de este año, y por 95 millones de euros, juega en el Manchester, donde es ídolo. En la Selección de su país jugó 11 partidos. Además, tiene una medalla de oro olímpica. No le falta nada. Pero como si fuera poco, contó sobre su infancia de violencia: “Nací en el infierno. Esto no es una broma. Para mis amigos europeos que no saben, la favela donde crecí en San Pablo se llama Inferninho. Estábamos tan acostumbrados a ver armas que ya ni siquiera daban miedo. Era sólo una parte de la vida cotidiana. Teníamos más miedo de que la policía rompiera nuestra puerta”.

Xavi Simons - Países Bajos. Imposible no encontrar una figura en un plantel mundialista de Países Bajos. En este caso, Xavi Simons. 19 años. Ex infantil del Barcelona y destacado jugador del París Saint Germain, actualmente está en el PSV Eindhoven, en el que hizo 8 goles en 14 partidos. Fue cuestionado por dejar el PSG, con todo lo que eso significa. Volante ofensivo, es la debilidad de Ruud Van Nisterlooy en el Eindhoven y uno de los preferidos del seleccionador nacional, Louis Van Gaal. Es un jugadorazo, pero tiene una debilidad: algunos problemas de disciplina fuera de la cancha.

Jamal Musiala - Alemania. Dicen que este jugador del Bayern de Múnich, de sólo 19 años, puede romperla en el Mundial. Delantero, es la gran joya del fútbol de su país. Veloz, gambeteador y atrevido, forma parte de la nueva esperanza camada. Nacido en Stuttgart, pasó parte de su infancia en Inglaterra, donde hizo inferiores en el Southampton y en el Chelsea. En junio de 2020 debutó como profesional en el Bayern y ya jugó más de 50 partidos. Experiencia no le falta. Pudo ser jugador de la Selección inglesa, pero se inclinó por la alemana.

Youssoufa Moukoko - Alemania. Nació en Camerún pero, como ya es costumbre, juega para una potencia. Nada menos que para Alemania. Tiene 17 años y este 20 de noviembre cumplirá los 18. A sus 16 debutó en la Primera del Borussia Dortmund. Delantero de raza, Real Madrid, Barcelona y Tottenham Hotspur lo quieren en sus filas. Qatar puede ser el gran salto de su incipiente y tremenda carrera.

Darwin Núñez - Uruguay. Figura del Liverpool, con 23 años es el más veterano entre las promesas. Si su selección fuese europea, seguramente tendría más difusión. Pero es parte de Uruguay, uno de los seleccionados con mayor recambio que participará en el Mundial. Antes de llegar al fútbol inglés, debutó en Peñarol, pasó a Almería y luego al Benfica. Con 1.87 metros sabe jugar en altura. En el área es muy peligroso. Mamá botellera, papá obrero, Darwin comía cuándo y cómo podía. En ése ámbito forjó su carácter. Nunca da una pelota por perdida. Todo indica que será de la partida junto a Luis Suárez en el debut mundialista de Uruguay, el jueves 24, ante Corea del Sur.

Gavi - España. Su verdadero nombre es Pablo Martín Páez Gavira, tiene 18 años y juega como delantero en el Barcelona. Su ficha cuesta 155 millones de euros, cifra que lo convierte en uno de los jugadores de mayor valor en el mercado. Debutó en la Selección española con 17 años y ya hay quienes lo comparan con dos enormes referentes: Xavi Hernández y Andrés Iniesta.