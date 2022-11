La senadora Clara Vega ingresó en el Senado por la alianza Cambiemos/UCR y luego conformó el bloque Hay Futuro Argentina. En la sesión del miércoles pasado, la legisladora riojana decidió dar quorum en la sesión y acompañar al oficialismo en la votación del decreto de designación de los nuevos representantes del Consejo de la Magistratura que inician sus mandatos en esta semana. En esta sesión, la oposición decidió no bajar al recinto por estar en desacuerdo con los nombramientos.

Bajo la presidencia provisional del Senado de Claudia Ledesma Abdala de Zamora, se avaló el decreto parlamentario 86/22, que designó como consejeros a los oficialistas María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate y al radical Eduardo Vischi.

El ex presidente Mauricio Macri no solo criticó la votación en el Senado sino también a la senadora Clara Vega. “Lo que vimos ayer en el Congreso no tiene precedentes en la historia política de nuestro país. Es realmente grave, increíble que todos esos senadores hayan convalidado una propuesta así que trae más pobreza, más exclusión”.

“Clara Vega es un accidente en la política. Nadie entiende cómo pudo haber sido diputada y después senadora. Es una catástrofe”, expresó el ex mandatario. Vega eligió responderle desde su cuenta de twitter y lo acusó de misoginia. “No es la primera vez que Juntos por el Cambio utiliza la descalificación y el atropello a las instituciones para defender sus intereses. Pero que lo haga su principal dirigente habla de la falta de respeto democrático, misoginia e incitación al odio que los define”, expresó la senadora y apeló a la rectificación pública.

Vega fue segunda suplente en la boleta de senadores que encabezaron el actual senador Julio Martínez y la ahora intendenta Inés Brizuela y Doria en las elecciones del 2017. Cuando Brizuela y Doria logró la intendencia de la Capital riojana, Vega presentó un recurso en la Justicia para quedarse con la banca, basándose en la ley de paridad de género porque le correspondía al primer suplente de la lista de Cambiemos, José María Rivero.