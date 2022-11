Querides lectores: he de confesarles que las noticias de antepenúltimo momento me han obligado (con mi propia complicidad, eso sí) a cambiar el título de esta nota, y también el contenido. Si no, sería un sinsentido mayor del que ya es. Originariamente hubiera sido: “¿Por qué ganan los malos? 4: El mito de Sandraca”. Iba a explicarles entonces el mito de la troyana Casandra, a la que Apolo le concedió el don de la clarividencia a cambio de su amor, pero luego ella le dijo “no es no”. Él aceptó, pero la condenó a que nadie le creyera nada (quizás como venganza porque a él primero le dijo que sí y después que no). Casandra andaba por la vida prediciendo lo que iba a pasar, y nadie le hacía caso. Y ni siquiera daba la cosa como para que anduviera por ahí gritando “les dije, les dije” en griego antiguo, frente a las ruinas de su propia ciudad destrozada.



De esto pasaron varios milenios, y se ve que nuestros medios enfermónicos aprendieron la lección. Habrán pensado: “¿Para qué decir la verdad si nadie te va a creer?; mejor mentimos, así todos nos creen”. No tuvieron en cuenta que lo de Casandra era un castigo por no cumplir la promesa. O quizás les vendieron algo a los dioses y después les trucharon la mercadería. Lo cierto es que son “Sandraca”. O sea, Casandra al revés: mienten, y mucha gente les cree. Sospecho que más que los mitos griegos, leyeron a Goebbels por una cuestión de afinidad ideológica con eso de “miente, miente, que algo quedará”, pero yo qué sé.

Tal como les dije, pensaba hablar de este tema (en realidad, lo hice), pero las ¿asombrosas? declaraciones del Sumo Maurífice, "Alemania va a ganar el Mundial porque son una raza superior”, me superaron.

Cómo dejar pasar semejante muestra de ignorancia condimentada con necedad bañada en prejuicios, salsa de maldad picante, soberbia light y chips de racismo subordinado a desconocimiento de cómo, cuando se creían lo de raza superior, trataban a sus propios aliados italianos –vale decir, la propia ascendencia maurificia, aunque él se autoperciba ario, quizás porque es la segunda mitad de la palabra “millon-ario”–.

No, no lo podía dejar pasar, y no lo hice.

Aclaración innecesaria (pero pertinente): si uno observa a los jugadores de la Selección alemana, verá que coexisten personas de aspectos –probablemente etnias, razas, ascendencias– diferentes. ¡Bien por ellos si creemos que no están allí “por una cuestión de cupos”, sino porque el DT habrá pensado que son los que mejor juegan, los que mejor equipo arman, más allá de cuestiones de piel, raza, etc.! Cuando no fue así, cuando la "selección” fue por raza (hace solo unos 80 años), no fue para armar un equipo de fútbol y ganar el Mundial, sino para dominar el mundo (los elegidos) y para ser exterminados o esclavizados (el resto).

Otra aclaración, también pertinente: quizás en el fondo esté bien que el Sumo Maurífice haya dicho lo que dijo, porque, agorero como es, casi casi nos asegura que Alemania pierda rápidamente el Mundial. No puedo negar que eso me haría sonreír (a mí y a muchos otros argentinos), ya que nos han ganado dos finales (1990, 2014), nos han sacado de otros dos mundiales (2006, 2010) y de un tercero gracias al referí (1966, en Inglaterra).

Más allá de esa rivalidad futbolera, creo que todas las personas somos diferentes, y eso nos hace iguales.

Una tercera aclaración, y no aclaro más, porque oscurece: el Primer Descansador pidió disculpas por su "frase desacertada”. No puedo disculparlo ya que no sé a cuál de sus 3587 frases desacertadas se refiere. Yo que su psicoanalista le triplico los honorarios en concepto de trabajo insalubre.

Sospecho que en Alemania estarán tranquilos, porque saben que si lo de "raza superior” el Macrífice lo dijo “públicamente”, es que, en el fondo, él no lo cree. Hay toda una biblioteca sobre la diferencia entre sus dichos y sus hechos: pobreza cero, lluvia de inversiones, los laburantes no pagan ganancias, no se inunda más, puerto en Santiago, segundo semestre, no endeudarse... ¿quieren que siga?

Si se diera por cierto lo que dice, ningún trabajador, ninguna mujer, ninguna persona humilde, nadie de la clase media, ningún judío, ningún católico, ningún musulmán, ningún agnóstico, ningún psicoanalista; nadie que creyera en la política, en la ley o en la patria podrían votarlo jamás, ni a él ni a ninguno de los/as/es que reconozcan su liderazgo.

Hay quienes creen en lo que dice, pero lo votan igual. Allá ellos y sus psicoanalistas, porque el mío, el licenciado A., los hubiera echado de su consultorio con una patada en la esvástica que tienen por neurona.

En conclusión: cuando el ex Primer Autoritario autopercibido Marqués de la Reposière dice algo en lo que de verdad cree, solo se lo dice a sus amigos/compinches. Es cosa sabida. ¡A los demás, pura sandraca!

