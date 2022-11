Y llegó nomás la hora del debut para la Selección Argentina en Qatar 2022, Mundial al que arribó como una de las favoritas por su condición de campeona de América y la vigencia del invicto más extenso de su historia.



Este martes desde las 7 de la mañana el equipo capitaneado por Lionel Messi se estará midiendo con Arabia Saudita (televisación de la TV Pública, TyC Sports y DSports) en el estadio de Lusail, sede de la final del próximo 18 de diciembre, y ante 80.000 personas para uno de los partidos más demandados por el público.



El choque entre argentinos y saudíes será el primero de su historia en una Copa del Mundo y, en caso de ganar o empatar, el equipo de Lionel Scaloni igualará el mayor récord invicto de un seleccionado nacional, que por el momento le pertenece a Italia (2018-2021) bajo la conducción de Roberto Mancini con 37 presentaciones sin perder.



El DT argentino fue prudente este lunes a la hora de analizar a su rival de turno en conferencia de prensa: "No me atrevo a decir que las selecciones árabes estén por debajo. Ecuador ganó muy bien (2-0 ante Qatar) y es una selección de un nivel altísimo. Es una selección que va a ser difícil enfrentarla. Y lo mismo Inglaterra (6-2 a Irán). Pero no me animo a decir que los países árabes tengan un nivel de juego inferior. Siempre hay que demostrar que uno es superior a otro. El primer partido tiene condimentos emocionales muy fuertes”.



Con seis participaciones, Arabia Saudita comparte junto a Irán el récord de presencias en el Mundial entre países de Medio Oriente. Sólo superó la fase de grupos en Estados Unidos '94, cuando quedó eliminado ante Suecia en los octavos de final.

La Arabia Saudita de Renard

El equipo asiático es dirigido por el francés Hervé Renard, de 53 años, quien sustituyó al argentino Juan Antonio Pizzi a principios de 2019, y todos sus convocados juegan en la liga saudí, con mayoría de jugadores (12) del club Al Hilal, dirigido por el riojano Ramón Díaz. Renard estuvo en Rusia 2018 al frente de Marruecos y mostró un elenco austero pero difícil de vulnerar: cayó 1-0 con Irán y Portugal mientras que igualó 2-2 con España, poniendo en serio peligro la clasificación de La Furia a octavos.



Y con Arabia Saudita bajo el mando del francés con pinta de modelo pasa algo similar. Se clasificó primera en Asia por delante de Japón y Australia, marcando pocos goles (12) y recibiendo menos (6) en diez partidos. Este año jugó la nutrida cifra de nueve amistosos, con gritos aún más escasos: tres a favor y cuatro en contra en la cosecha de dos triunfos, cinco empates y tres derrotas.



"No estamos obligados a ganar"

Scaloni también se refirió a la supuesta obligación que tiene la Argentina de ser campeona en Qatar. "No estamos obligados a ganar la Copa del Mundo. Vamos a competir, a jugar un Mundial, esperamos que la gente de Argentina y el resto se sienta alegre de ver una Selección que juega al fútbol", sentenció el padre de la Scaloneta.



La formación de Argentina: "sí pero no"

Aunque el DT nacido en Pujato, Santa Fe, no confirmó el equipo titular sí adelantó que sus muchachos ya lo conocen. "El equipo está, los jugadores ya lo saben. Es un poco lo que venían diciendo ustedes (por la prensa). No habrá cambio de esquema, ya lo verán", afirmó. Hay sólo dos interrogantes en cuanto al once, ambos por el sector izquierdo: Tagliafico o Acuña en el lateral y Papu Gómez o Mac Allister en el medio. La balanza parece inclinarse por los primeros de cada dilema.

Los otros nueve están asegurados: Dibu Martínez; Molina, Romero y Otamendi; De Paul y Paredes; Di María, Lautaro Martínez y Messi.

Argentina en sus debuts mundialistas

El de este martes será el debut número 18 de la Selección, una historia que comenzó complicada y que fue transformándose en alegre para el equipo que no pierde en un primer partido de Mundial desde 1994. A partir del 4-0 sobre Grecia en EE.UU. la Argentina hilvanó seis triunfos seguidos en debuts, hasta que en Rusia 2018 empató 1-1 con Islandia. Previamente, los inicios coperos fueron más engorrosos: cinco éxitos y cinco caídas entre 1930 y 1990. Este martes, bien temprano, buscará volver a la senda de la felicidad.

Los 11 de Arabia Saudita

Arabia Saudita formaría con Mohammed Al-Owais (Al Hilal); Saud Abdulhamid (Al Hilal), Abdulelah Al-Amri (Al Nassr), Ali Al-Bulayhi (Al Hilal), Yasser Al-Shahrani (Al Hilal); Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdulelah Al-Malki (Al Hilal), Firas Al-Buraikan (Al Fateh), Salem Al-Dawsari (Al Hilal); Salman Al-Faraj (Al Hilal; capitán) y Saleh Al-Shehri (Al Hilal). Nueve jugadores del mismo equipo: conocimiento no les faltará.