El 82 por ciento de los 216 locales inspeccionados en el shopping Unicenter, en la localidad de Martínez, presentaron alguna infracción en términos laborales. Entre las mayores irregularidades que cometen los comercios se encuentran trabajadores no registrados, el no pago de horas extras, feriados y vacaciones y la falta de cobertura en materia de Salud y Seguridad (ausencia de ART). Los locales serán notificados y, en caso de no responder, deberán pagar multas de hasta 3 millones de pesos.

El elevado incumplimiento fue el resultado de un operativo llevado adelante por la Subsecretaría de Inspección del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. "Se suele hacer en shoppings porque es un nicho de deficiente registración, no tanto en el registro de trabajadores pero sí en referencia a la jornada laboral y el no pago de horas extras", explica en diálogo con PáginaI12 el Subsecretario de inspección de trabajo Mariano Salomon.

Las infracciones

Durante el operativo, que duró ocho días, el Ministerio inspeccionó 216 locales . Se realizaron 929 actas, alcanzando a un total de 2.274 trabajadores y trabajadoras. De las actas hechas, 500 fueron en materia de Salud y Seguridad en el Trabajo. Las inspecciones en esta materia tienen que ver con la presencia de extintores de incendios con carga vigente, limpieza periódica del local, servicios sanitarios y cableado eléctrico adecuado, salidas de emergencia e interruptor diferencial.

Las 429 actas restantes fueron de relevamiento de las condiciones laborales, 80 por ciento de las cuales terminaron en infracción. En materia laboral, los aspectos que fiscaliza el Ministerio son la registración de los trabajadores a partir de la presentación del alta temprana, los recibos de pagos de sueldo y del aguinaldo, constancias de pago de feriados nacionales, planillas de horarios y constancia de afiliación a la ART.



El 56 por ciento de las empresas visitadas infraccionó en materia de Seguridad e Higiene. El 37 por ciento se encontraba en regla en esta materia, mientras que el 7 restante concluyó con un "informe", es decir que detectaron una inspección pendiente previa al operativo y la toman como válida. En materia laboral, la infracción aumentó a 80 por ciento de los locales visitados. El 12 por ciento contaban con los empleados en regla y el 8 por ciento obtuvo informes.

Las irregularidades más habituales que encontraron en Unicenter fueron trabajo no registrado, el no pago de horas extras y la falta de cobertura en materia de Salud y Seguridad (ausencia de ART). "Las franquicias o marcas importantes con muchas bocas de expendio no tienen muchos problemas de registración, pero sí deficiencia en la información de cantidad de horas extras", agrega el subsecretario.

Los operativos referidos a condiciones laborales implican que los inspectores hagan una visita al local para relevar a las y los trabajadores, y requerir la documentación necesaria que no es obligatoria tener en el lugar de trabajo. Para la presentación de la documentación, el ministerio de Trabajo provincial cita a la empresa en una oficina de la zona. "Muchas empresas no se presentan y se cuentan como infractoras", asegura Salomon. En este operativo, entre un 25 y un 30 por ciento de las empresas no concurrió a exhibir la documentación al lugar en el que fueron citadas. Salomón aclara que "no necesariamente eso significa que hayan cometido una irregularidad".



Multas

Una vez finalizado el operativo, el Ministerio gira las actas al área de legales que abre un sumario administrativo y notifica a la empresa correspondiente. Una vez notificada, la empresa cuenta con cinco días para responder el descargo. En caso de responder y no tener antecedentes de infracciones, se le aplica un apercibimiento. Si tiene antecedentes o no se presenta, se aplican multas.

Los montos de las multas se aplican en función del Pacto Federal del Trabajo al que adhieren las provincias (la Provincia de Buenos Aires es una de ellas), que tiene como base de cálculo al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). Para las "infracciones leves", que implican tardar en exhibir la documentación correspondiente y no contar con la planilla de horario, la multa es del 25 al 150 por ciento del valor mensual del SMVM, que hoy alcanza los 57.900 pesos pero se actualizará el próximo martes.

Las infracciones graves implican una violación de las normas relativas en cuanto a monto, lugar, tiempo y modo, del pago de las remuneraciones, así como la falta de entrega de copia firmada por el empleador de los recibos correspondientes. También la violación de las normas en materia de duración del trabajo, descanso semanal, vacaciones, licencias, feriados, días no laborables y en general, tiempo de trabajo. La multa asciende al rango del 30 al 200 por ciento del valor mensual del SMVM por trabajador/a afectado.

Finalmente, para infracciones muy graves como discriminación, trabajo de menores, alta de registro, infracciones en SST con riesgo grave e inminente, la multa asciende del 100 al 5000 por ciento del SMVM. El máximo monto con el valor actual se acerca a los 3 millones de pesos por trabajador.