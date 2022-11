Cuando se habla de animé, la mayoría piensa en autores varones como en el caso de Dragon Ball, Naruto o Los Caballeros del Zodiaco, mientras que, una encuesta realizada en 2021 por ManNvai Manga Award reveló datos demográficos sobre les mangakas (autores de los cómics japoneses) y el resultado mostró que el 77,2 por ciento de les dibujantes son mujeres, pero a pesar de esto, en el ranking de los mangas más vendidos se evidencia una ausencia casi total de autoras. Puede también que esto se deba a un problema sistemático del país, ya que World Economic Forum ha señalado que Japón es uno de los países con los peores resultados en la lucha en contra de la discriminación contra las mujeres.

Anime News Network –una página web que se encarga de publicar noticias sobre la cultura otaku dentro de Norteamérica y Japón– ha reportado comentarios sobre la discriminación de género por parte de la editorial Shueisha señalando los comentarios del director en Jefe de la revista Jump+ que ante la pregunta de si contrataría autoras mujeres declaró “No, ¡haré que el departamento sea aún más varonil!”. En base a este tipo de situaciones es que se ha dado la discusión sobre la calidad de trabajo de las mangakas, pero como declaró la mangaka de shonen (un género de manga) Kaori Ishikawa: “No se trata de que ‘las mujeres deberían trabajar mejor para ser contratadas’, sino que no pueden formar parte del equipo editorial de Jump por ser mujeres, y no entiendo el motivo de eso”. Kaori es una de las pocas mujeres del equipo de esta revista y ha publicado en la misma su trabajo más conocido “ROCKING YOU!!!”.

Otro estudio que sacudió a la comunidad otaku fue publicado por MangaUpdates y mostró que un gran porcentaje de les autores prefiere no revelar su género, ya que una gran parte de los usuarios elige no leer producciones hechas por mujeres. No sorprende tampoco que muchas mujeres escriban bajo pseudónimos masculinos para lograr entrar en el ruedo sin tener que luchar contra la discriminación y los prejuicios, como es el caso de la escritora de Full Metal Alchemist que utiliza un nombre másculino. Incluso muchas artistas utilizan máscaras en público como en el caso de las autoras de Tsubasa Yamaguchi (Blue Period) o el de Paru Itagaki (Beastars) quien dijo que piensa que no hay nada positivo en que los autores o mangakas aparezcan en público, y sobre todo en el caso de las mujeres ya que salir en la prensa con tu cara de verdad, dar una imagen real, no te da ninguna ventaja como creadora.

“Hace mucho tiempo, había personas que decidían no leer determinados mangas debido a que habían sido escritos por una mujer. Por ello, muchas autoras comenzaron a usar nombres artísticos. Desafortunadamente, era una época en la que se menospreciaba cualquier cosa que una mujer produjera, incluso a ellas mismas.” declaró en Liverpool el editor, Guiya Ota.





CHOBITS

Una Tokio futurista y moderna donde existen las PERSOCONS, unas computadoras con forma de mujer. Las Persocons pueden ser utilizadas para ejecutar programas, guardar datos, entrar a Internet, al igual que cualquier ordenador, pero con la diferencia de que además pueden servir de compañía, ya que actúan como seres humanos hasta un cierto punto, pero carecen de sentimientos.

Hideki es un estudiante joven que se muda a la ciudad y nota que la mayoría de los habitantes tienen una Persocon, pero con sus ingresos le es imposible adquirir una. La noche de su llegada encuentra una tirada en la basura y la lleva a su casa para ver si logra hacerla funcionar. Así comienza la historia de Chii y Hideki.

En el manga vemos la evolución de Chii, cómo aprende a comunicarse, cómo de a poco va generando lazos con otros personajes como una vecina de Hideki o el dueño de la panadería del barrio.

Durante el transcurso de la serie vamos conociendo en profundidad a la protagonista principal y somos testigos de la relación que tienen otros personajes con sus persocons. Así se abren varias interrogantes sobre las dinámicas entre humanos y computadoras y entre ellas la más importante: ¿Puede una entidad que no es humana ser vista como una compañera sentimental?

Chobits fue creado por el colectivo CLAMP, una editorial conformada por cuatro mujeres (Tsubaki Nekoi, Satsuki Igarashi, Mokona Apapa y Nanase Ohkawa) que comenzó cuando eran estudiantes en el instituto durante fines de los 80’s. Cuentan en su colección con otros mangas muy conocidos como XXXHOLiC y Cardcaptor Sakura. Son conocidas por tener guiones maduros y atraer a un público adulto, aunque también editaron manga para niñes.





NANA

Nana es la historia de dos mujeres con el mismo nombre, pero personalidades contrastantes. Nana Osaki es una cantante punk que toca en un grupo llamado los Black Stones, que conformaba con su novio hasta que él es llamado por una banda más famosa y decide unirse a esa banda y viajar a Tokio. Nana, tras darse cuenta de que si iba con él a Tokio vería sus oportunidades de volverse una cantante popular notablemente disminuidas, decide que una vida en la que simplemente es considerada la novia de Ren (quedando profesionalmente bajo su sombra y cumpliendo un papel más de ama de casa que de mujer independiente) no es la vida que ella desea.

Por otro lado, Nana Komatsu, la otra protagonista, es una chica mimada y protegida por su familia, muy pocas veces tuvo que lidiar con problemas por su cuenta, lo cual hizo que la vida de adulto le resulte desafiante y nueva. Una joven amigable y un poco volada, adicta al amor a primera vista que requiere de su núcleo cercano, por ejemplo su mejor amiga Jun, para poner los pies sobre la tierra. Después de terminar el instituto, Jun y su grupo de amigues se va a Tokio para estudiar en universidades de arte y Nana se queda en su ciudad ahorrando plata para mudarse lo antes posible.

Es así que en el viaje en tren a la capital, las dos Nanas se conocen de manera fortuita y charlan para darse cuenta que tienen más en común de lo que esperaban.

Una estética mezclada entre polleras negras y saquitos de lana rosa pastel, chupetines, caramelos y cigarrillos.

Nana fue creada por Ai Yazawa en mayo del 2000. La mangaka también es conocida por Paradise Kiss, un manga que habla sobre el mundo del modelaje y el diseño textil.

También es recomendable un manga reciente de un solo tomo que se llama Boy Meets Maria escrito por Peyo en 2018, que trata sobre Taiga, un chico que tiene un flechazo con una chica que conoce el primer día de la secundaria. Ella es la estrella del club de teatro a quien todes llaman Maria. Taiga la ve actuar y se enamora profundamente, pero ese mismo día cuando la va a buscar para declararse, descubre que Maria en realidad es un chico. La historia de los protagonistas y los problemas que atraviesan en la secundaria por amar a quien aman.