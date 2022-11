El humorista Martín “Chapu” Martínez está viviendo días de terror. El creador de contenido se hizo famoso en el Mundial de Rusia 2018 cuando popularizó el hit “trame la copa, Messi”. Sin embargo, ese mismo año se ganó la fama de “mufa”, que ahora reflotó por su presencia en Doha durante el partido que la Selección Argentina perdió ante Arabia Saudita.



El “Chapu” compartió en las últimas horas un video donde se lo ve completamente angustiado, explicando entre lágrimas el mal momento que está pasando. No se trata únicamente un chiste, sino que en las redes sociales recibió varias amenazas de muerte. Este generó la preocupación suya y de su familia.

El comediante que tiene miles de seguidores en las redes sociales lamentó la situación y agradeció a quienes le manifestaron apoyo: “Mi viejo tiene 70 años, no está para pasar por esto, me hace mierda. ¿Qué está pasando para que me mande un video de 10 minutos? Nunca hizo algo así, ¿sabés cómo tiene que estar para hacer esto?”.

Además, contó que su familia la está "pasando mal" por los ataques en su contra y, naturalmente, insistió en que no tiene la culpa de las derrotas de la Selección.

El respaldo de los influencers

Afortunadamente, muchos influencers con miles de seguidores se hicieron eco de la situación y pidieron frenar los chistes y las amenazas en las redes sociales, las que ya no le causaban gracia a nadie.

Uno de los primeros fue el reconocido streamer Coscu, que con su habitual y sintética forma de expresarse, sentenció: “Después de escuchar esto, tenés que ser muy gil para putearlo”.

Por otro lado, el creador de contenidos y figura de Luzu TV, Nico Occhiato, también se refirió al tema. Él, por su lado, cuestionó: “¿A dónde llega la estupidez humana para hacer tanto daño?”.

Además, entre otros ejemplos, está el de Gerónimo “Momo” Benavides, que se refirió a los haters como “gente enferma”. “Yo con el pibe no tengo ni trato, pero es terrible lo que están haciendo. Después retwittean videos contra el bullying o se hacen los moralistas y son peores, más sabiendo que puede terminar muy mal todo esto”, criticó “Momo” en sus redes sociales.