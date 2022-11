La selección de Japón se impuso este miércoles ante Alemania en la primera fecha del Grupo E del Mundial Qatar 2022. Aunque los germanos dominaron el encuentro durante 75 minutos, los hinchas japoneses no dejaron de alentar a su equipo, y lo hicieron de una forma pasional muy similar a la que lo hacen los argentinos. Incluso, con adaptaciones de canciones nacionales.

En videos que fueron compartidos en las redes sociales se muestra a la hinchada de Japón alentando durante todo el partido, con banderas, cánticos y agitando los brazos, sin importar que Alemania haya marcado el inicio del encuentro con un gol anotado a los 33 minutos del primer tiempo.

En uno de los videos se puede ver que los alemanes iniciaron una ola que llegó a la tribuna japonesa, pero, cuando arribó al sector de Japón, no les prestaron atención y siguieron alentando como si nada. “No les dan cabida a los alemanes, son la mejor hinchada del Mundial”, describió el Alejandro Wall, periodista deportivo que presenció el partido en Qatar y compartió los videos en Twitter.

Por si había alguna duda del parecido entre esta forma de alentar entre los hinchas japoneses y los argentinos, en un tercer video se escucha a los orientales cantando una letra adaptada del tema "Todos de la cabeza nadie la puede parar" de la barra La 12 de Boca Juniors. Llamó la atención también que, algunos de los hinchas, además de levantar la bandera de Japón, lucen los colores azul y amarillo del Xeneize .

La unión entre la hinchada japonesa y la argentina

No es la primera vez que se escucha a los hinchas japoneses cantando los cánticos que se gritan en las tribunas de Argentina. En los últimos años, se hizo viral un video que muestra a los orientales entonando una letra adaptada al ritmo de la Marcha Peronista.

La explicación tiene que ver con una historia que se conoció en 2018, cuando trascendió que simpatizantes japoneses de distintos equipos de la liga asiática viajaron a Argentina para concurrir a los estadios y adoptar las canciones, que luego serían imitadas en su idioma con sus respectivos equipos.

Entre las canciones adaptadas están “Pasos al Costado” de Turf, “Beso a Beso” de la “Mona” Jiménez, y “Pop Goes The World”, de Men Without Hats, que si bien es canadiense, es habitual en el fútbol argentino.