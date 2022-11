La derrota de la Selección ante Arabia Saudita generó preocupación por el futuro del combinado nacional, que se jugará gran parte de sus chances ante México, el próximo sábado. Una cuestión, por fuera de la materia futbolística, ha preocupado a los hinchas, que invadieron las redes con memes al respecto: la presencia de Mauricio Macri en el partido del martes. El expresidente acarrea fama de yeta y un historial que alimenta el mito.

De por sí, la presencia de Macri en Qatar en la derrota ante los saudíes fue equiparada con la de Carlos Menem en la inauguración de Italia 90, el día de la inesperada derrota contra Camerún. A esto se suma que, días antes del inicio de la Copa del Mundo, anticipó cuáles eran sus candidatos y mencionó a Alemania (a la que definió como "raza superior"). Los teutones cayeron este miércoles frente a Japón, lo cual disparó burlas hacia Macri.

Macri, yeta de la Selección

Macri anticipó que no visitará la concentración argentina en Qatar y opinó que los cotejos con México y Polonia son "ganables", al tiempo que se armó una convocatoria en Change. org para que el líder del PRO no asista a los partidos.

Los más memoriosos recuerdan que Macri visitó al plantel de Jorge Sampaoli en la previa de Rusia 2018. Aquel equipo apenas ganó un partido y se fue eliminado en octavos de final. Antes de esa Copa, el entonces mandatario estuvo en Estados Unidos, Países Bajos, Chile, Italia y Paraguay. Los cinco países peleaban por clasificar al mundial de Rusia. Ninguno lo logró.

Antes de eso, en 2016, cuando ocupaba la Casa Rosada, Macri amagó con viajar a los Estados Unidos para la final de la Copa América del Centenario contra Chile. No fue, pero saludó a Lionel Messi por teléfono antes del partido. La Selección perdió por penales y Messi falló el suyo.

De cara al partido con México, los más fervorosos creyentes en la mala surte apuestan no tanto a una mejora en el rendimiento del equipo de Lionel Scaloni como a un acto de fe: no solamente que Macri no vaya a la cancha, también recuerdan que se sacó una foto con Gerardo "Tata" Martino, el entrenador de México.



Otros casos de mala suerte

En 2016, Macri recibió en la Casa de Gobierno a la selección femenina de hockey sobre césped. Las Leonas eran grandes candidatas al oro olímpico en los Juegos de Río de Janeiro y se volvieron sin medalla.



Por fuera del ámbito deportivo, Macri también acumuló episodios que lo señalan como portador de la mala suerte. A fines de 2021 se reunió con Vitalik Buterin, creador de la criptomoneda Ethereum. El encuentro fue divulgado por el propio expresidente en las redes. Ethereum se desplomó en el mercado en los siguientes días y las redes responsabilizaron a Macri.