La Cámara de Diputados rindió honores este jueves a la recientemente fallecida ex titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. La sesión se vio empañada por el discurso panfletario de José Luis Espert, que motivó una cuestión de privilegio por parte del titular de la bancada del Frente de Todos, Germán Martínez.

El homenaje comenzó sin sobresaltos: los integrantes de todos los bloques se levantaron de sus bancas y con un minuto de silencio expresaron sus respetos hacia a una de las máximas exponentes del movimiento argentino de Derechos Humanos.

También hubo numerosos discursos de homenaje a la trayectoria y el compromiso político de Bonafini. Las intervenciones fueron en general elogiosas, y el homenaje navegaba en aguas calmas hasta que Espert tomó la palabra.

"Vamos a homenajear a una persona que es una verdadera deshonra para la Nación", arrancó el economista de derecha.

"Quiero reivindicar a la porción de argentinos que fueron víctimas de Sueños Compartidos, en la que Hebe se encontraba procesada, a las cientos de familias que esperaban viviendas prometidas y vieron sus sueños frustrados", expresó el diputado de Avanza Libertad, para quien el escándalo de Sueños Compartidos es una muestra de "la destrucción que generó el modelo kirchnerista en la provincia de Buenos Aires".

"Murió Néstor, murió Hebe de Bonafini. Se está cerrando uno de los tantos períodos oscuros de la Argentina, marcado por el robo, la mentira y la pobreza. Mi homenaje hoy es a las victimas de Sueños Compartidos y a todas las víctimas de estos delincuentes", añadió, al tiempo que cerró con que "se viene el 'Nunca Más' de la prepotencia y la corrupción". "Kirchnerismo nunca más", remató con su impronta negocianista, mientras desde la bancada oficialista se multiplicaban los abucheos.

Al cruce de Espert salió el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, quien planteó una cuestión de privilegio contra el liberal por haber utilizado irregularmente el tiempo de un homenaje para "hablar en contra de la homenajeada". Según aseguró, esto no sólo "va en contra del reglamento" de la Cámara baja sino que "traiciona los acuerdos de Labor Parlamentaria" y "va en contra de toda tradición" en el Congreso, dado que "jamás se utilizó el tiempo de un homenaje para decir las barbaridades que dijo el diputado preopinante".

"Esto no pasó nunca en la historia parlamentaria", insistió, y lamentó profundamente que Espert haya "festejado la muerte" de Bonafini. "Si no somos capaces en estas pequeñas cosas de poner un freno a las fuerza de la derecha que están tratando de llevar a la Argentina al abismo, me aparece que estamos equivocando", cerró el santafesino en un mensaje a la oposición.

Los discursos de homenaje

Antes de que Espert rompiera el clima de concordia provocando el escándalo, se llevaron adelante una serie de discursos en homenaje a Hebe de Bonafini. La primera oradora fue Mónica Macha (Frente de Todos), quien destacó la "lucha" a fines de los años setenta contra la dictadura militar y la construcción en esos años de "una de las organizaciones de Derechos humanos más importantes de la historia de nuestro país como es la Asociación de Madres de Plaza de Mayo".

En clave feminista, la legisladora kirchnerista sumó: "Somos orgullosas hijas de las madres de Plaza de mayo. Aprendimos de ellas a luchar, a organizarnos, a construir de manera horizontal, a darnos cuenta de que si nos trataban de locas estábamos en el camino correcto".

Por su parte, Myriam Bregman (PTS-Frente de Izquierda) recordó la lucha de Hebe de Bonafini contra la dictadura y contra la represión policial en 2001 durante el gobierno de la Alianza. "Ninguna diferencia en pequeñeces en su historia nos puede hacer negar que fue parte de lo mejor de las luchas populares de los últimos 50 años. A la Hebe que nos enseñó que nos hay ni olvido ni perdón y que no hay que dar ni un paso atrás la despedimos", expresó.

Hugo Yasky (Frente de Todos) ponderó la importancia histórica de Bonafini, de quien dijo que "empezó a escribir la condena al genocidio y a la dictadura militar en las calles". El titular de la CTA de los Trabajadores valoró la resistencia de la ex presidenta de Madres de Plaza de Mayo a la dictadura y a los gobiernos democráticos posteriores, pero también destacó su identificación con el kirchnerismo desde los primeros tiempos de Néstor Kirchner.