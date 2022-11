Las comunidades educativas de tres institutos de formación técnica porteños denunciaron que el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires cerró cinco carreras de cara al ciclo lectivo 2023. Las autoridades de los institutos se enteraron del recorte solo un día hábil antes de que se abriera la inscripción a las carreras y los estudiantes aseguraron a este diario que la decisión fue "inconsulta, arbitraria y autoritaria". La Tecnicatura en Pedagogía y Educación Social, una de las carreras afectadas, es la única de ese tipo con orientación en derechos humanos de la Ciudad. Docentes y estudiantes realizaron el miércoles un semaforazo y adelantaron que presentarán una acción de amparo para evitar el cierre de las carreras.

"El 28 de octubre, un día hábil antes de que se abrieran las inscripciones 2023, nos avisaron que dos de las tres carreras del instituto ya no van a estar en la oferta educativa", contó a Página/12 Alexandra Mazzei, estudiante de Pedagogía y Educación Social con orientación en Derechos Humanos. Esa y la Tecnicatura en Gestión de Políticas Culturales son las dos carreras que ya no aparecen en la inscripción del IFTS N°28 del barrio de Almagro, que para 2023 solo tendrá la oferta de la Tecnicatura en Seguridad e Higiene.

La notificación con la que el Ministerio le avisó a ese instituto el cierre de las carreras señala que a la hora de tomar la decisión "se ha contemplado el contexto coyuntural imperante" para priorizar "aquella oferta con mayor requerimiento del sector socioproductivo". "La nota la firma la Dirección de Gestión de Aprendizaje a lo Largo de la Vida y esgrimen que la oferta de esta carrera no se adecúa a las demandas actuales, pero no sabemos cuáles son esas demandas porque nadie nos dio una explicación", sostuvo Mazzei en este sentido e indicó que las carreras no figuran en el Siu Guaraní desde la apertura de inscripción el 1 de noviembre.

"El cierre de estas carreras no solo vulnera a la comunidad educativa sino a la comunidad en general. Las tareas que llevamos adelante en nuestra carrera tienen que ver con garantizar derechos a sectores vulnerados", advirtió Mazzei sobre la importancia de su carerra, la única de su tipo con orientación en derechos humanos. "Intervenimos en todos los niveles educativos, en equipos de orientación, en talleres de prevención y rehabilitación de adicciones, sitios de memoria, programas de revinculación escolar o en centros comunitarios. Trabajamos con grupos vulnerados para ejecutar políticas de inclusión y eso es lo que les molesta, no va con la lógica que ellos tienen para la educación", añadió.



Página/12 consultó con fuentes del Ministerio para conocer las razones del cierre de las carreras de ese instituto y ratificaron que la decisión busca "fomentar la formación continua y de calidad siempre alineada al desarrollo socioeconómico de la Ciudad". "El objetivo es mejorar las condiciones de empleabilidad y favorecer el desarrollo económico", agregaron. Los otros dos institutos que denuncian cierres de carreras son el número 12, del barrio de Monserrat, y el número 8, ubicado frente a la Plaza Congreso.

En el primero no se abrió la inscripción para la Tecnicatura en Ceremonial y Protocolo, mientras que en el 8 las carreras afectadas son la de Administración y Relaciones del Trabajo y la de Administración Comercial. Con respecto a este último instituto, desde el Ministerio aseguraron que la decisión de discontinuar las carreras se debe a la rescisión del contrato con el Sindicato de Comercio, ya que "la oferta se adecuaba a las demandas de dicho sindicato". Este miércoles por la tarde las comunidades educativas de los institutos realizaron un semaforazo en el cruce de Avenida Rivadavia y Mario Bravo, a unas cuadras de la sede del IFTS 28, y adelantaron a este diario que preparan una acción de amparo para intentar evitar el cierre de las carreras.

"Las decisiones se tomaron en forma arbitraria, autoritaria e inconsulta y para nosotros tiene que ver con un vaciamiento de los institutos terciarios y de formación técnica que ya viene desde hace varios años. En 2018 habían tenido el intento de cerrar terciarios y no lo pudieron hacer, pero ahora avanzan cerrando carreras", aseguró Mazzei. Hay otros institutos en los que "no eliminaron carreras pero sí quieren bajarles carga horaria o juntarlos con otros institutos", añadió.

Entre las dos tecnicaturas del IFTS 28 que ya no aparecen en la inscripción hay 50 docentes, de los cuales 19 trabajan en el primer año de las carreras por lo que podrían perder sus puestos laborales a partir de 2023.