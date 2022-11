Desde Santa Fe

La sesión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados suspendió ayer por cinco meses a la fiscal Cristina Ferraro, quien permitió que tres personas retiren un millón de dólares y más de tres millones de pesos de una agencia de turismo de Santa Fe –que operaba como cueva financiera- horas después del asesinato del dueño de la empresa, Hugo Oldani, el 11 de febrero de 2020. “Iban a buscar un DNI y salieron con bolsos y mochilas”, reveló el diputado Leandro Busatto, quien actuó como acusador en el proceso disciplinario. Ferraro fue suspendida por “mal desempeño de sus funciones” por dos “faltas graves”: no preservar la escena del crimen y entorpecer investigaciones sobre el destino del dinero. Pero quedó pendiente un tercer reproche por su situación procesal en el Juzgado Federal Nº2, donde está imputada por supuesto “encubrimiento agravado” y “abuso de autoridad”, por lo tanto, si la Cámara Federal de Rosario confirma el procesamiento en la causa penal, la Legislatura votará su remoción en el cargo.

La sanción a Ferraro se aprobó por 59 votos (de 42 diputados y 17 senadores) y seis abstenciones de los diputados Fabián Palo Oliver (UCR), Carlos del Frade, Dámaris Pacchiotti (Ciudad Futura), Mónica Peralta (GEN), Agustina Donnet y Rubén Giustiniani (Igualdad), quienes cuestionan que el sistema disciplinario del Ministerio Público esté en manos de la Legislatura. La diputada Matilde Bruera y su colega Paola Bravo coinciden con el planteo de los disidentes, pero ante la gravedad del caso Ferraro no se abstuvieron y votaron la suspensión de la fiscal por 150 días.

“Está probado” que la conducta de Ferraro fue “grave, temeraria e infundada”, dijo Busatto en el recinto. Y recordó que él solicitó el trámite disciplinario el 8 de junio, al día siguiente que la fiscal fuera procesada por presunto “encubrimiento agravado” y “abuso de autoridad” en una causa que investiga el fiscal federal Walter Rodríguez. “Pudimos probar que la doctora cometió faltas graves y por lo tanto merece una sanción dura”.

En el proceso, Busatto acusó a Ferraro por tres hechos: 1) No haber ordenado el “inventario”, “secuestro” y “depósito” del dinero hallado en la agencia de Oldani. No disponer “la apertura de la caja fuerte”. Y permitir que tres personas -la hija de Oldani, su esposo y una amiga del matrimonio- retiren la plata “sin registro del acto”. 2) “Haber entorpecido las investigaciones de la fiscal Mariela Jiménez” sobre el destino de los dólares y los pesos. 3) “Haber cometido en calidad de autora los (supuestos) delitos de encubrimiento agravado” y “abuso de autoridad”, que son los que le reprochan en la justicia federal.

En su descargo ante la comisión bicameral de Acuerdos, Ferraro dijo que "permitió el ingreso de los familiares de Oldani” a la agencia de turismo por “empatía”, recordó Busatto. “Les permitió ingresar a buscar un documento de identidad de la víctima. Fue bastante curioso lo que ocurrió. Porque una persona pidió permiso para ingresar a buscar el DNI de su padre y salió con bolsos y una mochila llena de dinero, que se comprobó a partir de un video y fotos que están en la causa judicial y motivaron la intervención de la fiscal Jiménez”, agregó el legislador.

“Pero además de no preservar la escena del crimen, la doctora Ferraro cometió una segunda falta grave, que fue el entorpecimiento de las investigaciones de la fiscal Jiménez. No le informó a Jiménez que había dinero en la escena del crimen, no le entregó los testimonios de la hija de Oldani y de su esposo, en los que ellos dicen que habían sido autorizados por la propia fiscal Ferraro a retirar el dinero. Y después ni siquiera facilitó el video que permitía observar lo que había ocurrido esa noche”.

“La tercera cuestión es lo que investiga en el fuero federal, donde está procesada por supuesto “encubrimiento agravado” y “abuso de autoridad”. La comisión no solo emitió un dictamen para suspenderla por casi el máximo legal, sino que también suspendimos el proceso disciplinario a la espera de lo que resuelva” la Cámara Federal de Rosario. “Si la causa avanza” será removida del cargo, concluyó Busatto.