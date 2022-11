Este viernes 25 de noviembre se cumplen dos años del fallecimiento de Diego Armando Maradona, el más grande ídolo del fútbol en el mundo. En este marco, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, prometió durante el homenaje de hoy al "10" de la Selección Argentina que cada edición de la Copa del Mundo tendrá un “Día Maradona” para conmemorar al campeón del mundo de 1986.

"Diego es inmortal. Diego está con nosotros. Es emocionante estar acá hoy con todos ustedes. Quisiera felicitar a la Conmebol por este homenaje. Cuando me dijeron que harían un homenaje a Diego, tardé un segundo en decir que iba a estar ahí. Tenemos que no solo homenajear a Diego, sino celebrarlo", empezó a decir el titular del organismo deportivo internacional.

A continuación, indicó que "a partir de ahora" quería que "un día de cada Mundial se dedicase a celebrar a Maradona". Inmediatamente después, el "Tree of Dreams", sede elegida de la Conmebol para tener presencia en el centro de Doha durante el torneo, estalló de aplausos de los aficionados argentinos de "Pelusa".

"Yo soy italiano, y del Inter. No soy argentino ni del Nápoles. Maradona era argentino y del Nápoles, y nos hizo llorar muchas veces, pero él estaba por encima de eso: lo queríamos, él hacía que nos enamorásemos del fútbol. Nadie como él para eso", dijo Infantino.



Diego Maradona y la FIFA

Asimismo, Gianni Infantino celebró que el astro argentino se hubiese reconciliado con la FIFA tras los fuertes cruces del pasado. "Estoy contento y orgulloso de que tras nuestra llegada a la FIFA, Diego volvió a estar con nosotros; estuvo en Rusia 2018 y tuve el honor de hablar con él muchas veces y de crear una relación de amistad con él", remarcó.

"Diego tiene una enorme profundidad, un carisma único. Tiene, y no tenía, porque sigue con nosotros. Es un personaje único, no solo en el mundo del fútbol. Y tenía la capacidad de decir cosas algunas veces muy sencillas pero con un impacto increíble. Fue un gran líder", concluyó Ingantino.



Maradona iba de frente sin temor a las represalias. Con su actitud rebelde y transgresora, se enfrentó sin temor a los líderes poderosos del organismo internacional del fútbol, a los que llegó a catalogar de "mafiosos", "ladrones", "dictadores" e "ignorantes".

Homenajes a Diego a dos años de su partida

A dos años del deceso de Diego Armando Maradona, algunos de los jugadores que se consagraron campeones con la Selección argentina en 1978 y 1986, se reunieron en Qatar para homenajear al astro argentino durante la cita mundialista.

Ubaldo Fillol, Daniel Bertoni, Mario Kempes, Alberto Tarantini, Omar Larrosa y Ricardo Villa fueron los protagonistas del plantel que obtuvo la primera Copa del Mundo que dieron el presente, mientras que Sergio Batista, Jorge Valdano, Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Nery Pumpido, Claudio Borghi, Ricardo Giusti, Carlos "Chiqui" Tapia y Héctor Enrique fueron los representantes de la segunda conquista mundial y además compartieron equipo con Maradona.

El presidente de la entidad que regula el fútbol sudamericano, Alejandro Domínguez, destacó: "Diego se merece esto y mucho más. Es una obligación de quienes estamos hoy recordar y hacer justicia, fue alguien que marco un antes y después en el futbol argentino, en el americano y en el mundo".

Por su parte, Enrique también se expresó sobre el ex capitán argentino: "Diego es fútbol. No lo extraño porque está todos los días con nosotros. No tengo dudas que Diego gambeteó a la muerte pero del otro lado de la gambeta estaban Doña Tota y Don Diego, sus viejos, y prefirió quedarse con ellos".

En el homenaje que realizó la Conmebol, se pudieron ver imágenes de Maradona, aunque lo más llamativo fueron las camisetas que usó a lo largo de su carrera. Pierluigi Salemme y Antonio Luise, dos fanáticos napolitanos, cedieron más de 450 prendas que vistió Diego. Entre ellas, se destacaron las vestimentas que se calzó en el Mundial juvenil de Japón 1979 con el número pintado en la espalda y contra Yugoslavia en el Mundial de Italia 1990.

Este homenaje se sumó a la peregrinación digital motivada por los hijos de Maradona: durante todo el día estará disponible el acceso a M10.ar, donde virtualmente se podrá encender una vela para recordar a Diego. En castellano, italiano e inglés, con este mensaje invitaron a los usuarios de todo el mundo a participar: "El mundo te rinde homenaje. Este 25 de noviembre prendele una vela a Diego en M10.AR, el Memorial digital creado en su honor. #M10Memorial #M10 #UnaVelaADiego".