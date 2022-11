El grupo de estudios técnicos de la FIFA señaló que la cautela de muchos seleccionados en la primera fecha de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 fue la causa de un número récord de empates sin goles en la máxima cita futbolística.

Los especialistas agregaron que los partidos se volverán más emocionantes y que los goles empezarán a llegar una vez que los equipos tengan la oportunidad de clasificar para las fases eliminatorias o enfrenten la perspectiva de una eliminación temprana. Hubo cuatro 0-0 en los 16 primeros encuentros, un porcentaje sin precedentes del 25 por ciento en la primera parte de la fase de grupos, y un quinto el viernes, cuando Inglaterra y Estados Unidos igualaron en su segundo partido del torneo en Qatar.

El récord de empates a cero en el Mundial se sitúa en siete, que se produjeron en cuatro ediciones diferentes del torneo, pero la actual edición ya se acerca a esa cifra con sólo 20 de los 64 partidos programados completados antes de los encuentros del sábado. En el Mundial de Rusia hubo un único empate 0-0, entre Dinamarca y Francia por la fase de grupos.

"Los equipos no han querido arriesgar demasiado", afirmó el ex internacional nigeriano Sunday Oliseh, que forma parte del grupo de expertos de la FIFA que estudia las tendencias del torneo. "Los datos anteriores muestran que alrededor del 70 por ciento de los equipos que pierden su primer partido en un Mundial quedan eliminados en la fase inicial, y creo que los equipos son conscientes de ello", añadió en una rueda de prensa este sábado.

"Está claro que muchos equipos apuestan por un enfoque prudente", añadió Alberto Zaccheroni, que ganó la Serie A con el AC Milan y la Copa de Asia cuando era seleccionador de Japón. "Hubo varios equipos que alinearon a cinco defensas y jugaron muy cerrados y compactos. Querían asegurarse como mínimo un punto en su primer partido y, si se presentaba una oportunidad, intentar aprovecharla para ganar el partido. Pero a medida que avance el torneo veremos que los equipos tomarán enfoques un poco más valientes", predijo.

La FIFA señaló que los primeros partidos han puesto de manifiesto varias tendencias tácticas interesantes, en particular una mayor presión a la contra con varios jugadores y un mayor éxito ofensivo a partir de los centros. En el torneo de Qatar se han marcado 14 goles con centros, en comparación con los tres que se anotaron en la misma fase de Rusia 2018.

Oliseh también dijo que espera que se mantenga la alta intensidad mostrada en el torneo, pese a que el calendario de partidos cada cuatro días en la primera fase de grupos consumía mucha energía. "Este es un Mundial muy diferente, porque los jugadores duermen en la misma cama todas las noches y cada equipo tiene su propia base. No hay que viajar de una sede a otra. Es como si todos jugaran en casa. No se enfrentan al cansancio que conllevan los viajes constantes y no veo que los jugadores se cansen pronto", añadió.