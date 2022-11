Tras una sorpresiva caída 2-1 en su debut mundialista ante Japón, Alemania enfrentará este domingo desde las 16 (TV Pública) a España en el estadio Al Bayt, por la segunda fecha del Grupo E, encuentro fundamental en sus aspiraciones para seguir en el Mundial Qatar 2022.





Los españoles vienen de una categórica victoria 7-0 frente a Costa Rica, buscarán asegurarse el pase a octavos de final y encaminarse en el objetivo de volver a ser campeón mundial, como en Sudáfrica 2010.



El entrenador Luis Enrique deslizó que presentará un cambio por línea en la formación inicial contra una selección poderosa como Alemania, cuatro veces campeona del mundo, y que les espera un partido muy complicado.



"Si alguien sabe competir es Alemania, si alguien está preparada para cambiar su dinámica es Alemania. Su historia está ahí y tiene jugadores top mundial. Pero tenemos la convicción de que podemos ganar y a por eso vamos", declaró el DT.

Tras ser preguntado en su directo en Twitch por cómo reaccionaría si Ferran Torres, pareja de su hija Sira, celebrase un gol en el Mundial haciendo el gesto del chupete, Luis Enrique no dudó: "Si marca un gol, me alegraré mucho. Como haga el gesto del chupete, lo cambio al momento, lo pongo en la grada y no vuelve a pisar un césped. Bromas, las justas", zanjó.

Luis Enrique también dejó un mensaje para los que critican la convocatoria de los jóvenes, pero luego elogian su nivel en los partidos. "De lo mismo que te acusan cuando pierdes, luego te elogian cuando ganas", aseguró.

De su lado, el equipo alemán dirigido por Hansi Flick no tiene margen de error, ya que una nueva derrota lo dejará eliminado en la primera ronda, como en Rusia 2018.



El ex técnico del Bayern Múnich dijo que a su seleccionado "no le quedan más balas para gastar", ya que la única que podían malgastar fue ante los japoneses, cuando ganaban jugando a gran nivel y creando muchas situaciones de gol, aunque en el complemento se lo dieron vuelta.

"Esto sigue y tenemos que mostrar carácter. Tenemos calidad, hay que lograr que cada jugador extraiga el máximo potencial de su juego. Hay que ganar para poder gozar una última oportunidad en la fecha final ante Costa Rica", asumió Flick.



En Alemania podría volver el atacante Leroy Sané, quien estuvo ausente ante Japón por una lesión de rodilla, aunque no desde el inicio.



El antecedente más inmediato entre ambos europeos fue hace dos años por la Liga de Naciones y el resultado fue una goleada 6-0 para España.



El de este domingo será el quinto duelo entre las dos potencias en un Mundial. "La Furia" ganó el último por la mínima, en las semifinales de Sudáfrica 2010, y luego obtendría su primera estrella.

En fases de grupo previas se midieron en Inglaterra 1966 y España 1982, que tuvieron como vencedor a Alemania (2-1 en ambos casos), y en Estados Unidos 1994 (empate 1-1).

Juega el último subcampeón

El seleccionado de Croacia, vigente subcampeón mundial y que en su estreno dejó una opaca imagen empatando ante Marruecos, jugará este domingo desde las 13 (TV Pública) frente a Canadá en el Khalifa Stadium de Doha, por la segunda fecha del Grupo F del Mundial Qatar 2022.





Croacia igualó en el debut sin goles ante los marroquíes, pero dejando en claro que sigue siendo un equipo muy fuerte, con notables individualidades lideradas por Luka Modric, del Real Madrid, pero sin la frescura que mostró en Rusia 2018, cuando definió la Copa con Francia.



La calidad de los croatas, con jugadores que brillan en grandes equipos de Europa como Ivan Perisic, Nikola Vlasic, Mateo Kovacic, Dejan Lovren y Andrej Karamaric, le da crédito a la formación de Zlatko Dalic, que en Rusia le ganó 3-0 a Argentina.



Por su parte, Canadá había jugado hasta ahora en México 1986 y sumaba tres derrotas sin marcar goles, pero ante Bélgica, pese a perder, dejó una buena imagen y hasta marró un penal su figura Alphonso Davis (del Bayern Múnich), atajado por Thibaut Courtois, arquero de Bélgica, líder del grupo.

Japón busca los octavos

Una de las grandes sorpresas del Mundial Qatar 2022 al vencer a Alemania en el debut, Japón abrirá la jornada dominical desde las 7 (TyC Sports) ante Costa Rica en el Estadio Ahmad Bin Ali, en un partido del Grupo E que en caso de ganar podría darle la clasificación a octavos de final.





No es usual que se dé un partido entre equipos con estrenos tan dispares, ya que Costa Rica pareció un equipo amateur al ser vapuleado 7-0 frente a España.



Si Japón y España triunfan, los dos llegarán a los seis puntos y avanzarán a octavos de final, ya que en ese caso alemanes y "Ticos" quedarán en cero, mientras que cualquier otro resultado entre los europeos hará que el encuentro por la tercera fecha entre ibéricos y japoneses sea definitorio.



Japón llegó tres veces a octavos de final (2002, 2010 y 2018) y el equipo dirigido por Hajime Moriyasu -luego de semejante debut ante Alemania, con un segundo tiempo para la historia- quiere concretar una nueva clasificación.



Costa Rica, dirigido por el colombiano Luis Suárez y con el arquero Keylor Navas, compañero de Lionel Messi en el PSG, intentará mejorar su imagen, porque no se puede jugar peor que como lo hizo ante España.



Bélgica también quiere avanzar

Bélgica, que también buscará la clasificación, se enfrentará desde las 10 (TV: TyC Sports) a Marruecos, en el estadio Al Thumama de Doha, en otro de los encuentros de la segunda fecha del Grupo F del Mundial Qatar 2022.

A la espera de su goleador lesionado Romelu Lukaku para la segunda fase, Bélgica le ganó a Canadá por la mínima en el debut y consiguió un triunfo clave en sus aspiraciones clasificatorias.



Por su lado, Marruecos le sacó un empate a Croacia, último subcampeón mundial, y continúa en carrera en una zona donde es, en la previa, el equipo más débil.