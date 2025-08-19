Agostina Hein, nadadora de 17 años oriunda de Campana, se consagró campeona mundial juvenil en los 400 metros combinados en Otopeni, Rumania. Con un tiempo de 4:34.34, no solo se quedó con la medalla de oro sino que además batió un récord histórico para la natación argentina: la marca que Georgina Bardach había establecido en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, cuando obtuvo la medalla de bronce en la misma prueba.

Hein ganó el oro en los 400 metros combinados con un tiempo de 4:34.34, imponiéndose en la última pasada de estilo libre. “Amo esta carrera, estoy muy emocionada, tengo ganas de llorar”, declaró apenas finalizada la prueba, con la mezcla de emoción adolescente y la solidez de una atleta de alto rendimiento.

Su recorrido deportivo venía en ascenso: fue figura en los Panamericanos Junior de Asunción 2022, debutó en el Mundial Juvenil de Israel con apenas 15 años y, en París 2024, integró la delegación argentina como la atleta más joven. Lo conseguido en Rumania la proyecta a otra escala internacional: su registro habría alcanzado para subir al podio en los últimos Juegos Olímpicos.

La histórica Georgina Bardach, dueña del récord desde Atenas 2004, celebró en redes la hazaña de Hein con un emoji de corona, en un gesto que simboliza el traspaso generacional dentro de la natación argentina.

