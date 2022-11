Eliana Pacheco, la joven de 24 años que era intensamente buscada desde el domingo último, cuando desapareció tras abordar un remís rumbo a una feria de la localidad platense de Lisandro Olmos, fue hallada asesinada en un zanjón en la periferia de la ciudad de La Plata, y la autopsia reveló que murió asfixiada por sofocación.



Fuentes judiciales aseguraron a Télam que el informe preliminar de la autopsia que se le realizó al cuerpo de Pacheco aseguró que la joven sufrió una asfixia mecánica, y por el estado en el que se encontraba el cadáver se presume que la muerte se produjo el mismo día en que desapareció.



La fiscal penal platense Virginia Bravo confirmó que el hecho está caratulado como "homicidio agravado" y que por el momento "no hay detenidos".



El cuerpo de Eliana, madre de dos niños, fue encontrado alrededor de las 10 entre los pastizales de un zanjón en las inmediaciones del cruce de las calles 38 y 203, en una zona que efectivos de la policía bonaerense con la colaboración de canes adiestrados habían rastrillado ayer y donde habían encontrado su documento de identidad.



Por orden judicial, los policías regresaron a esa zona e ingresaron en motos hasta donde, finalmente, fue hallado el cadáver.



El cuerpo estaba vestido con un pantalón de jean azul, una remera negra y unas zapatillas fucsias, recostado sobre su costado izquierdo y en avanzado estado de descomposición.

Al enterarse de la aparición de un cuerpo, los padres y primos de Eliana se acercaron hasta allí con el fin de poder reconocerla, lo que fue impedido por la policía y recibieron contención por parte de una psicóloga de Asistencia a la Víctima, ante el estado de shock que presentaban.



Pasadas las 11, mientras el lugar estaba resguardado con un fuerte cordón policial, llegó al lugar un vehículo de la morgue y peritos de la Policía Científica, para analizar la zona en busca de rastros que permitan establecer cuántos días se presume estuvo el cuerpo en ese zanjón.



"Todo indica que se trató de una muerte violenta, aunque el estado de descomposición del cuerpo impide por el momento saber si presenta alguna herida de bala, de arma blanca o golpes", precisó una fuente de la investigación, que agregó que "el cuerpo estaba depositado dentro de la zanja de unos 3 metros, tenía el torso semidesnudo y la ropa salida".



Si bien por el momento no hay detenidos, la fiscal reconoció que "hay personas que ya habían brindado testimonio y a quienes se les está tomando hoy ampliación de su testimonio".



La autopsia demandó un trabajo de varias horas por parte de los médicos forenses y reveló que la joven fue asesinada mediante asfixia mecánica.



Fuentes policiales aseguraron que hay un hombre que ya fue identificado, una de las últimas personas en ver con vida a Eliana y que quedó filmado mientras mantiene una conversación con ella, en la puerta de un galpón en el que funciona una feria, el domingo último, pasadas las 18, en el cruce de las calles 208 y 52, de la localidad platense de Olmos.



Este hombre es un quintero de nacionalidad boliviana que vive a dos cuadras del lugar del hallazgo del cuerpo y los investigadores analizaban la posibilidad de solicitar un allanamientos en su vivienda.



Según los investigadores, Eliana Pacheco estaba actualmente en pareja con un hombre llamado Maximiliano Videla, quien está preso en la Unidad Penitenciaria 26 de Olmos, luego de haber sido detenido por un robo con armas. Dentro del penal quedó implicado en el homicidio de otro interno durante una pelea.



Por eso, los investigadores tampoco descartan la hipótesis de una venganza contra Videla por parte de los familiares de ese preso muerto en el penal de Olmos.



En las últimas horas, Videla publicó en su cuenta de Facebook fotos de los tatuajes que tenían ambos con sus nombres y una foto del turno para el Registro Civil para el 14 de diciembre porque, reveló, tenían previsto casarse.



"Amor, perdón si a veces te trato mal, si a veces quiero tirar todo a la basura", decía uno de los mensajes en el muro de esa red social, mientras que en otro señalaba: "Donde quieras que estés quiero que sepas que sos la mejor mamá, mujer y compañera del mundo".



La mujer era intensamente buscada desde el domingo último, cuando salió de su casa a las 18 y abordó un remise para ir a la feria de 208 y 52, en Olmos. Una hora después, ya no respondió los mensajes de Whatsapp y se apagó su celular.



Desde el momento de la desaparición, un equipo de la dirección de intervenciones en situación de alto riesgo del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense está acompañando a la familia y en contacto con fiscalía y la DDI La Plata.



Ayer las fuerzas de seguridad realizaron un rastrillaje en un descampado de 183 entre 47 y 49, lugar donde la antena de telefonía celular registró por última vez la conexión del teléfono celular de la joven, un predio de difícil acceso por las malezas y tupida vegetación.



Otro grupo de policías, en tanto, rastrilló la zona de 203 entre 38 y 39, donde hoy fue finalmente encontrado el cuerpo.



Durante la jornada de ayer circuló el audio de un llamado de siete minutos que recibió una de las hermanas de Eliana. "Tu hermana está 'de caravana' con nosotros, ni la busques", dice la voz de una mujer en el mensaje al que tuvo acceso Télam.



El audio, que era peritado por los investigadores, lo envió una joven que dijo llamarse "Yamila", quien aseguró que la mujer buscada "es amiga" y reiteró que Eliana estaba en ese sitio "con unos amigos", en Olmos.



Tras ese llamado, la Policía realizó un allanamiento en el barrio La Favela, pero no encontró ningún rastro de la joven.