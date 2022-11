Familiares de Lucio Dupuy y agrupaciones de la sociedad civil marcharon esta mañana al Congreso Nacional para homenajear al niño de 5 años asesinado hace un año en la capital de La Pampa, a la vez que reclamaron que sea sancionada la ley que lleva su nombre.



La concentración comenzó pasadas las 10 frente a la sede del Poder Legislativo, donde concurrieron varias organizaciones que luchan por los derechos de las infancias, algunos autoconvocados y la familia paterna de la víctima.



"Justicia por Lucio", "Con mis hijos no se metan" y "No más jueces corruptos" fueron algunos de los carteles que portaban los casi 300 manifestantes que se concentraron con bombos y cánticos frente al Congreso, donde se montó un escenario.



"Lucio, presente, ahora y siempre", cantaron durante el homenaje al niño de 5 años asesinado, en el cual también pidieron que sea sancionada la "Ley Lucio", la cual busca que los funcionarios judiciales sean capacitados sobre los derechos de los niños.



"Lo que pasó con la Justicia fue una vergüenza. Tenemos que hacer esta presencia para que nos miren y nos escuchen. A Lucio lo masacraron. Hoy le rendimos homenaje acá. Para él le dedicamos este fuerte aplauso. Él era mi vida. Dos asesinas por odio a mi hijo cranearon su muerte cuando una jueza les dio la tenencia. Esa fue la sentencia de muerte de Lucio", exclamó mientras intentaba contener el llanto el abuelo de la víctima, Ramón, quien fue uno de los oradores de la jornada.

"Seguimos para que no vuelva a ocurrir otro Lucio. Todavía no hemos podido hacer un duelo. Yo me podría quedar en casa encerrado, pero no es así", señaló el hombre, que tiene como objetivo que se sancione la "Ley Lucio", la cual obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el pasado 9 de noviembre.



Dicho proyecto establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Silvia, abuela del niño, dijo: "Fui su abuela todo el tiempo que pude. Yo lo sigo amando y lo voy a seguir haciendo. Ahora, lo que nos queda es darle el impulso a la ley".

Por último, "Palomo" González, referente de la Asociación Civil Lucio Dupuy, manifestó que trabajarán para "luchar por los chicos que quedan".