Horacio Rodríguez Larreta viene en busca de capturar la mayor cantidad de votos opositores. En la provincia de Buenos Aires, eso implicó darse una política hacia los sectores liberales y evangélicos que integran la oferta de derecha y que le podrían restar votos en un escenario competitivo. Por eso, con Diego Santilli, se dieron la tarea de sumar a la evangelista Cynthia Hotton al espacio. También el senador y futuro candidato a gobernador por el larretismo expresó su interés en una alianza con José Luis Espert para 2023, en la que puedan competir en unas PASO. Esto ya se intentó en 2021, con nulo éxito. Los radicales y la Coalición Cívica son, en este punto, un obstáculo para el objetivo de Santilli. Espert, que no deja de mostrar buena onda con el Colo, por ahora parece más concentrado en construir su propia candidatura.

Hace tiempo que Larreta abrió su libreta de pases libertarios. Si bien formó parte del frente que rechazó a Javier Milei a nivel nacional (allí quienes alientan su incorporación son Mauricio Macri y Patricia Bullrich) no se cerró a explorar alianzas locales, sobre todo con la idea de eliminar competidores que le pueden restar votos "por afuera". Está claro que, pensando en un escenario de paridad en 2023, prefiere tenerlos a todos adentro de una única interna en las PASO.

La primera a quien lograron incorporar es a Hotton, que ya se mostró numerosas veces con Santilli e incluso con Larreta. Una de ellas fue en el aniversario 40 de la Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. “Estamos consolidando con Cynthia un espacio de representación muy importante en la provincia. Tenemos la oportunidad histórica de construir una alternativa superadora a este gobierno que ha destruido los valores del esfuerzo, del mérito, del trabajo y el progreso”, afirmó Santilli en ese momento. Larreta, que ya se pronunció contra el derecho al aborto, no vio obstáculos con cerrar un acuerdo con estos sectores religiosos conservadores. “Con Horacio y Diego tenemos el deber de promover los valores de la familia", confirmó Hotton en ese encuentro.

Pero Santilli y Larreta van por más. Con Espert ya lanzado como candidato a gobernador para el año que viene, el objetivo es que no termine compitiendo por afuera. El senador PRO lo dijo muy explícitamente: "Me gustaría tener una PASO más ampliada en la provincia de Buenos Aires y competir con José Luis”. E insistió que la forma de derrotar a Axel Kicillof es que la oposición "construya una gran PASO". "Me gustaría no perder votos y que la oposición pierda votos”, dijo.

Sobre este último punto, Espert ha dicho cosas similares y parecen no tener obstáculos estratégicos ni ideológicos. Claro que luego vienen los detalles de un acuerdo: y como se sabe el diablo está en los detalles. Cuando intentaron acordar en 2021, Facundo Manes por el radicalismo y la Coalición Cívica no aceptó bajar el piso electoral para que los legisladores de Avanza Libertad pasaran a formar parte del sistema D'Hont y entrar en el reparto de las listas. Esto hizo que el acuerdo no fuera posible. Si en ese momento los radicales y los lilitos fueron señalados como los que lo dinamitaron, hoy son los mismos que se muestran reacios a volver a considerar un acuerdo con Espert, un dirigente de derecha pura y dura que -por dar solo un ejemplo- en la última semana interrumpió el homenaje por la muerte de Hebe de Bonafini en el Congreso.

Pero en el larretismo agarran la calculadora y advierten que entre Hotton y Espert en elecciones pasadas tuvieron problemas para pasar el piso electoral, pero una vez que lo hicieron (en el escrutinio definitivo), llegaron a sumar diez puntos entre los dos. Nada que despreciar a la hora de pensar en ganar una elección. Ese fue el planteo de Santilli a sus aliados: usar las PASO para ampliar la alianza opositora. Hasta ahora, no consiguió convencerlos. Tampoco de buscar peronistas no K para sumar.

¿Qué dicen del lado de Espert? Si bien tiene buena relación con Santilli, tuvo momentos de mucho enojo con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cuando dio por cerrada su incorporación a Juntos por el Cambio. La realidad es que Espert hoy no tiene un acuerdo en mente: está pensando en competir en su propios términos, si bien en otras épocas habló de "una gran PASO contra Kicillof".

Resta saber si al acercarse el año electoral crecen las conversaciones y se vence la resistencia de sectores de Juntos por el Cambio a incorporarlo, como ya hicieron con Hotton. "A Espert le convendría tener un candidato a presidente competitivo", arriesgan desde las filas del PRO sobre la posibilidad de que, estratégicamente, el dirigente de Avanza Libertad termine cediendo a los intentos de seducción.