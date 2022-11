Luego de la victoria de Argentina contra México, el “MacriMufa” volvió a ser tendencia y sumó un nuevo capítulo para el historial. En esta oportunidad, los internautas fanáticos de la Selección y la superstición atribuyeron el triunfo a la ausencia del expresidente en el estadio de Doha. Sin embargo, desde el entorno del líder del Pro, aseguraron que sí estuvo en la cancha junto con Gianni Infantino.



La incógnita de si Macri estuvo o no presente en el estadio Lusail por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022, se acrecentó luego de que no aparecieran imágenes oficiales del expresidente, tal como sucedió en el partido contra Arabia Saudita. De hecho, en un primer momento, solo se dieron a conocer fotografías de su esposa, Juliana Awada, y sus hijas en la tribuna, alentando al combinado nacional.

Uno de los que salió a defender al expresidente fue Pablo Avelluto, pero en su intento de quitarle el mote de “mufa”, cometió un papelón: sucede que el exsecretario de Cultura de la gestión de Cambiemos posteó una foto de Macri en el estadio, pero se trató de una imagen de archivo, correspondiente al Mundial de 2014. Ello provocó que el “MacriMufa” cobrara aún más fuerza. Al ver la reacción en redes sociales, Avelluto borró el posteo.

Asimismo, mientras transcurría el partido, en redes se multiplicaban los likes y retuits de una foto de Macri junto Martino, cuando el actual entrenador de México era el DT de la Selección Argentina, para poner a prueba el historial de “mufa” que se le atribuye al expresidente.

Pero todo el misticismo que creció en redes desde el entorno del líder del PRO compartieron una imagen en la que se lo puede ver junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.



Un gol a los dos minutos de su aparición televisiva

Y para alimentar al mito, un episodio que tuvo lugar en el partido de España-Alemania también generó reacción en redes sociales. Es que la imagen de Macri apareció en la transmición, cuando las cámaras poncharon a la leyenda germana, Lothar Matthäus. La imagen fue al minuto 54. A los cinco minutos, el equipo de Luis Enrique abría el marcador.

Creer o reventar