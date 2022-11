La interna en Juntos por el Cambio volvió a generar cruces entre sus figuras presidenciables. El jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se diferenció de su principal contendiente, Patricia Bullrich, con una frase cortante: “Yo no soy violento”, remarcó en una entrevista, refiriéndose a los posicionamientos políticos de la ex ministra de Seguridad. Imposible que la frase no remitiera, además, a la reciente amenaza que hizo Bullrich al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, de romperle la cara si volvía a criticarla en la tele. Mientras tanto, Bullrich estaba en la difícil tarea de mostrarse como una candidata que no depende de los favores de Mauricio Macri. Aseguró que enfrentará al ex presidente en las PASO si él se postula, e incluso reconoció que en lo económico el gobierno de Macri dejó un mal saldo: “hubo errores fuertes que nos hicieron pensar que nos podíamos endeudar sin tener costo, a sabiendas de que en la historia argentina eso siempre termina mal”.

A Larreta lo consultaron sobre su vínculo con Patricia Bullrich en una entrevista radial. “Yo no creo en la violencia. No tenemos por qué pensar todos iguales en todo. Yo no soy violento. No creo que sea lo que la Argentina necesita. Necesitamos paz y tranquilidad. Ella piensa lo que piensa”, respondió.

También dijo que a él “jamás” van a escucharlo “hablando mal de alguien de Juntos por el Cambio, haciendo comentarios que alimenten la interna”, lo que terminó por dar más relevancia a su fuertes palabras contra Bullrich.

Por su parte, la ex ministra de Seguridad sostuvo que no va a retirarse de la interna con Rodríguez Larreta, incluso si Mauricio Macri se postula a la presidencia. “Yo no vuelvo para atrás”, declaró.

La titular PRO no olvida que en 2021 Macri le soltó la mano en la negociación con Larreta por las candidaturas en la Ciudad de Buenos Aires. Bullrich quería ser candidata y capitalizar los votos porteños, pero el jefe de gobierno de CABA le cortó la jugada con una postulación de María Eugenia Vidal. Así, tras una serie de negociaciones tensas, logró que Bullrich se bajara. Para forzar esa retirada fue clave la actitud de Macri, que no jugó por ella, sino que se tomó un avión a Europa dejándola sin respaldo.

Bullrich, que ya presentó su equipo de gobierno con Luciano Laspina en economía, hizo inesperadas críticas a la toma de deuda durante el macrismo. “En el campo de la economía la descoordinación fue muy fuerte”, opinó cuando le preguntaron si el problema de Macri “fue el gradualismo”.

"Había distintas áreas que tiraban para su lado. Faltaba una cabeza que tuviese el conjunto de las variables que influyen sobre el crecimiento económico y el desarrollo y que manejase un ministerio potente, con energía, trabajo, producción o economías regionales. Y sí, hubo errores fuertes que nos hicieron pensar que nos podíamos endeudar sin tener costo, a sabiendas de que en la historia argentina eso siempre termina mal”, comentó en una entrevista con Perfil.

Una postura muy distinta a la que sostenía recién terminado el gobierno macrista. "La deuda que dejamos es absolutamente compatible y normal en cualquier país"; se dejó además "una negociación con el Fondo Monetario Internacional" encaminada, porque es plata prestada "con intereses muy bajos", decía en febrero de 2020 a CNN Argentina.