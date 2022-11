Se creía que Argentina no podía perder contra Arabia Saudita. La victoria se anunciaba como algo obvio. El análisis era sobre el rival en octavos. Y más: los posibles cruces en cuartos. Pero la Selección perdió. Después vino una "final" con México, que se vivió con una intensidad inusitada. Basta como postal el llanto de Pablo Aimar desde el banco de suplentes después del gol de Messi.



Ahora, la cobertura periodística parece retroceder en el tiempo. Con una victoria descontada ante Polonia, el análisis se basa de nuevo en cómo seguirá la scaloneta en la fase final de la Copa del Mundo. Por AM750, el reconocido periodista deportivo Alejandro Apo recordó que “los partidos se analizan cuando terminan” y pidió "mesura" a sus colegas.

“La chiquillada estaba llorando porque nunca apareció en los medios la posibilidad de que se puede perder. Estar hablando de esto me resulta incómodo. ¿Cómo puede ser que en un Mundial no se pueda hablar de la posibilidad de perder? Los sagrados imprevistos del fútbol”, comentó Apo.

Y añadió: “Veo con sorpresa que Argentina ya le ganó a Polonia y ya le había ganado a México y Arabia Saudita hace cinco meses. Estaba descartada la victoria. Eso generó una confusión muy grande. El quipo llegó bien y no jugó bien. Ahora han descubierto después de la derrota que si se ganan los dos partidos con seis puntos clasificamos. Pero nadie gana en las vísperas”.

“En la cobertura televisiva hay soberbia. Genera toda una confusión conceptual. Porque partís de la base de que el equipo no puede perder. Perdió y entonces es un desastre. Y al ser una catástrofe empiezan las críticas”, reprochó Apo, quien durante este Mundial de Qatar 2022 comenta los partidos en la transmisión de Relatores que conduce Víctor Hugo Morales por Radio Nacional.

En este sentido, el periodista destacó los dichos del DT Lionel Scaloni, que aseguró que los partidos de Argentina son tan solo eso, partidos de fútbol, y que gane o pierda el sol va a seguir saliendo al día siguiente.

“Claro que Scaloni participa con equilibrio y sabiduría. Fue un paraguas para esa cosa insólita. Hay que volver al equilibrio, a no ponernos soberbios ni desconocer a los rivales. No temerle a nadie, pero tampoco partir de esa base. Acá ya está resuelto. Y cuando está resuelto, ¿qué decimos si Polonia nos saca del Mundial? Los partidos se analizan cuando termina el partido y uno tiene elementos que sucedieron. No está nada. Están las cosas que pasaron”, dijo Apo.

Luego, finalizó: “Ahora queda otra final con Polonia. Hay que tener un poco más de mesura, de equilibro. No se ganan los partidos hablado. Se ganan jugando. Lo veo con asombro. Más que nada en lo previo. Nada prevé que el equipo pueda tener una dificultad”.