Un plenario de comisiones de Legislación General, Educación y Cultura, y Población y Desarrollo Humano del Senado dio este martes dictamen favorable a un proyecto de ley que crea un Plan Federal de capacitación para el personal del Estado sobre derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, llamada también "Ley Lucio".



"El apoyo al tratamiento de esta ley es un compromiso ante la familia de Lucio, y de todas aquellas que han sufrido hechos similares, y ante toda la sociedad. La protección de los derechos de nuestras infancias nos encuentra a todas y todos los legisladores comprometidos con esa causa", expresó el senador Daniel Bensusán (Frente de Todos-La Pampa).



Bensusán es el presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara Alta.



El proyecto, con media sanción de la Cámara de Diputados, propone la creación de un Plan Federal de capacitación obligatoria, continua y permanente en derechos de infancias y adolescencias para los agentes de los tres poderes del Estado, partícipes del Sistema de Protección integral.



"Debemos erradicar las situaciones de violencia hacia nuestras infancias. Pero con las leyes solas no alcanza, el Estado solo no puede, resulta imprescindible articular el trabajo con el compromiso de toda la sociedad porque la vulneración de los derechos de las infancias nos atraviesa a todos, y se trata de un compromiso urgente y diario que no admite dilaciones", dijo. Bensusán consideró que debe "haber un genuino pacto social de protección a nuestras infancias".



"Debemos evitar que estos delitos violenten aún más a las infancias de nuestro país, comprometiendo a toda la sociedad a que denuncie, reafirmando que estas acciones son un delito grave, y que los y las representantes del Senado de la Argentina sí les creemos a las niñas y los niños", agregó.



Bensusán también destacó el papel del Senado en este sentido al señalar que "durante los últimos meses hubo avances importantes en el tratamiento de proyectos y leyes que garanticen derechos a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes".



"Hace muy poco dimos sanción a la tipificación de delito de la compraventa de bebés, con fines adoptivos, y tenemos más iniciativas en estudio", repasó.



La iniciativa fue llamada "Ley Lucio" en recuerdo de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado hace un año en la capital de La Pampa.