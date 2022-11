La Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales (Fe-Sitraju) homenajeó a la Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora en un acto realizado en la sede gremial porteña. Con la presencia de la diputada nacional y secretaria general de la federación, Vanesa Siley, se entregó una placa conmemorativa a la militante de los derechos humanos por su "lucha inclaudicable en búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia". Taty recordó el origen de las Madres y agradeció este "homenaje en vida".

Alrededor de cien personas asistieron al edificio ubicado en Alsina 1223 para rendirle tributo. "Las madres son el ejemplo de no decaer, de no bajar los brazos", señaló Siley. Y destacó: "Cada vez que estamos en la puerta de la resignación te miramos a vos Taty, que hoy estás con nosotros, pero que te vemos en cada una de las luchas por los compañeros y compañeras trabajadores, por los compañeros que sufren persecución, junto a las compañeras mujeres y disidencias, luchando por sus derechos junto a los más humildes".



La legisladora, recientemente designada por el Congreso para integrar el Consejo de la Magistratura por segundo período consecutivo, agradeció que Argentina tenga "un modelo de derechos humanos para el mundo", y sostuvo que se trata de "un modelo de lucha, de resistencia inclaudicable". "Para mí, las Madres de Plaza de Mayo representan los valores del amor, de la justicia social, y no sólo por los derechos humanos, sino por toda la democracia. Y la democracia no puede ser si no podemos dar la igualdad que se merece el pueblo argentino", destacó.

Durante el encuentro, organizado por la comisión de DDHH de Sitraju CABA y de Sitraju RA, se reprodujo un video con imágenes y audios de la lucha de las Madres e imágenes de compañeros judiciales abrazados a la referente social. Por su parte, Taty recordó las primeras reuniones con las madres que buscaban a sus hijos desaparecidos: "Esos tiranos genocidas nos arrebataron lo más preciado que tiene una mujer. Salimos a buscar a nuestros hijos como leonas", afirmó. Y destacó que, aunque "primero la lucha fue individual", rápidamente las madres se organizaron "gracias a nuestra compañera fundadora, Azucena Villaflor, que nos recomendó la unidad colectiva, ya que por separado no íbamos a lograr nada".

Taty también destacó el lugar que ocuparon las mujeres en la lucha por los derechos humanos, en los días más oscuros de la historia argentina. Un movimiento iniciado luego del "famoso 30 de abril de 1977", cuando las primeras catorce madres marcharon en la Plaza. "En esa época, sobre todo, el que trabajaba era el hombre y si venía la policía los echaban. Por eso, los hombres se quedaron y las mujeres salíamos. Pero también pienso que es porque sabemos lo que es llevar a un hijo nueve meses en la panza. Por eso, a través del tiempo, nos vamos dando cuenta, el papel que justamente ocupan las mujeres. Y por último, me pregunto: ¿Quién dijo que somos el sexo débil?", sentenció.

Al finalizar el acto, esa enorme mujer recibió un ramo de rosas rojas y una placa con la leyenda: "Homenaje a la lucha inclaudicable en la búsqueda de la memoria verdad y justicia. Gracias Taty Almeida". Emocionada, ella afirmó: "Este homenaje es una caricia al alma y también quiero decir que considero y apoyo que se deben hacer en vida. Gracias de corazón a todos los compañeros y compañeras judiciales de Sitraju".