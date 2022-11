El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, cuestionó con firmeza al Tribunal Oral Federal Nº2 y a la Fiscalía que acusa a Cristina Kirchner en la Causa Vialidad, el juicio que llegó a su tramo final y en el que este martes expuso sus últimas palabras la vicepresidenta. Para el ministro, el próximo 6 de diciembre el país podría estar “frente a la primera sentencia escrita por un diario".



Tras definir por AM750 todo el juicio como “payasesco”, Soria cuestionó a los fiscales por haber “desvirtuado” todas las pruebas. “Las defensas demostraron que las tres toneladas de tapas se caían a pedazos”, comentó el funcionario.

“Detrás de esto hay una banda de amigos, no un tribunal. Uno jugaba al fútbol con el presidente del tribunal y compartía el equipo con el expresidente Mauricio Macri. Este juicio se cae a pedazos. No obstante, esta gente va a querer seguir avanzando, porque para eso los pusieron”, criticó enfáticamente.

Para Soria “el juicio de Vialidad no puede desvincularse de todo el escenario de violencia política, de clima destituyente, que ha sido incentivado por Clarín y La Nación y que terminó con el intento de asesinato” a la vicepresidenta.

“Es la misma línea ideológica pero impulsada desde los tribunales. Van a buscar hacer lo mismo que con el partido militar, la proscripción del peronismo. Lo que no pueden hacer con las urnas, lo van a hacer con las tapas de los diarios”, añadió.

Por eso, Soria aseguró que para evitar esto no queda otra alternativa que ganar las elecciones. “Para eso necesitamos los mejores candidatos. Me preguntaban qué hay que hacer el 6 de diciembre. A mí, como peronista, me encantaría hacer marchas. Pero como funcionario me gustaría que los jueces sean de la Constitución, no puestos a dedo por Macri y auspiciados por los medios de comunicación”, finalizó.