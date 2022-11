La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, reiteró este miércoles su pedido al juez federal Julián Ercolini para que levante el secreto fiscal para acceder a los datos de los beneficiarios del Potenciar Trabajo, en medio de las irregularidades detectadas en el programa que son investigadas por la Justicia.



El objetivo es limpiar la nómina y excluir a las personas que presentan incompatibilidades para acceder a ese programa, en función de un análisis efectuado por la AFIP.

Sin embargo, tras este pedido a la Justicia, la ministra fue cuestionada por algunos representantes de movimientos sociales, como Juan Grabois, que consideraron que esta acción reviste de un carácter estigmatizarte.

Por AM750, Tolosa Paz le contestó que no se permitirá la estigmatización, y afirmó que no pide levantar el secreto fiscal porque le guste "contarle las costillas a los pobres", "sino porque no hay otra posibilidad de cuidar a los beneficiarios del Potenciar Trabajo”.

Y añadió: “Estoy obligada como funcionaria. No tengo margen. Hay una información de la AFIP donde señaló inconsistencias, pero no me las puede entregar nominalmente. La única persona que puede hacerlo para que liquidemos correctamente es el juez Ercolini, el que tiene hoy la causa”.

En este sentido, Tolosa Paz finalizó con un mensaje para el magistrado, y advirtió que en caso de no levantar el secreto fiscal y entregar los datos correspondientes para continuar con el pago del programa podrían “estar incurriendo en el abandono de persona”.



La investigación está centrada en poco más de 253 mil personas que habrían percibido el Potenciar Trabajo de forma irregular, ya que existieron incompatibilidades. El objetivo del pedido de la ministra al juez Ercolini es conocer qué bienes tienen los beneficiarios, que en algunos casos pueden no corresponderse con la solicitud del programa social. "El listado debería permitir diferenicar las situaciones", señaló la ministra, que ejemplificó que una cosa es poseer una moto de baja cilindrada y otra, muy distinta, es tener una embarcación u otro vehículo de lujo.