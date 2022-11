Una soldado voluntaria de 21 años que era buscada desde el sábado pasado fue encontrada asesinada y su cadáver envuelto en una frazada en un arroyo de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, al que llegaron los investigadores luego de que su novio, también soldado, les confesara que la había matado y arrojado en ese lugar, informaron fuentes policiales y judiciales.



Se trata de Agustina Yoselie Nadal Herrera (21), cuyo paradero se desconocía desde el sábado tras el partido de Argentina frente a México y era buscada tras una denuncia debido a que no se había presentado a trabajar en la Base Aeronaval Comandante Espora, donde se desempeñaba como marinero segunda voluntaria. La autopsia determinó que la joven falleció asfixiada "por compresión" en el contexto de una "muerte violenta".



Por el caso, está detenido su novio, Jorge Rojas (23), quien también se desempeña como soldado voluntario en la citada base aeronaval y, en las últimas horas, en una comisaría de Bahía Blanca les confesó a los efectivos ser el autor del hecho.



En un comunicado, la Armada Argentina repudió "todo tipo de conductas y actos de violencia de género" y se puso a disposición de la Justicia para esclarecer el caso.



El hallazgo se produjo en el arroyo Napostá, ubicado a la altura de la calle Berutti al 2300, en un lugar de frondosa vegetación, donde desde anoche se había montado un operativo de rastrillaje con la intervención de buzos de bomberos, de la policía bonaerense y rescatistas, que se retomó esta mañana.



"El cuerpo tenía una camiseta de la selección argentina similar a la que llevaba puesta la mujer el sábado y se encontraba envuelto en una bolsa de dormir cubierta con una frazada y atada con una soga", indicó un pesquisa que, además, afirmó que los forenses que revisaron el cuerpo no lograron establecer por el momento lesiones provocadas por armas blancas o de fuego.



Una fuente de la investigación indicó a Télam que el ahora imputado Rojas "había tenido el último contacto con la mujer luego de haber compartido el partido de fútbol de la selección argentina el sábado".



"Con el correr de las horas se llevaron a cabo distintas tareas de investigación, análisis telefónicos, entre otros, como así también se comprobaron diversas contradicciones por parte de Rojas, quien en un momento dado y en sede policial habría confesado ser el autor del femicidio", agregó el mismo informante.



Rojas les contó a los policías --esa declaración no tiene validez legal y debe ser ratificada ante la Justicia-- que, "tras una discusión, mató a su novia para luego colocarla en una bolsa de dormir para posteriormente tirarla en un sector del arroyo Napostá, sin decir cómo fue el mecanismo de la muerte".



Con la confesión policial del novio de la víctima, el fiscal Rodolfo De Lucía solicitó una serie de rastrillajes en la zona, como así también pidió un análisis de redes sociales y el secuestro de teléfonos celulares. Además, el fiscal pidió la aprehensión de Rojas y se procedió a realizar peritajes con las distintas divisiones de la policía local.



Tras el hallazgo del cuerpo, el jefe de la Policía Departamental, comisario Gonzalo Besos, sostuvo que "estaba la información que podía estar en este curso de agua, por cuestiones tecnológicas y demás elementos en la causa, por lo que anoche estuvimos hasta las 4 de la madrugada en la parte del entubado haciendo rastrillaje con bomberos quienes caminaron hasta el puente de Brown y Estados Unidos que es a cielo abierto y era muy tarde".



"Con la luz del día arrancamos a las 9 de la mañana con bomberos y personal de seguridad, hasta comisarías", hasta que "personal vio algo similar a una bolsa de dormir verde que les llamo la atención porque estaba atada a una frazada", agregó durante un contacto con la prensa.



El jefe policial sostuvo que "el cuerpo estaba vestido con la idéntica ropa que la chica que estábamos buscando", al indicar que "contaba con una camiseta de la selección argentina".



"La denuncia por paradero se había radicado el lunes. El viernes ella estuvo trabajando, salió a su casa e inclusive con su novio y amigos había visto el partido de la selección argentina", agregó el comisario Besos.



Según las primeras investigaciones, se determinó que luego de haber visto el partido en el que Argentina le ganó 2 a 0 a México en el Mundial de Qatar, por la noche tanto la joven como su novio se habían quedado solos en la casa ubicada en la calle Garibaldi al 400 del barrio de Villa Mitre.



Según se indicó, las mismas autoridades de la base Aeronaval Comandante Espora radicaron el lunes una denuncia por paradero debido a que la joven no se había presentado a trabajar, por lo que tomó intervención la fiscalía a cargo de Rodolfo de Lucía.



"Era responsable y hasta a diario se comunicaba con sus familiares, situación que preocupaba", agregó el jefe policial al comentar sobre el paradero, quien agregó que la joven es oriunda de Mendoza y su novio de Chaco.



Sobre la existencia por antecedentes de violencia de género, las fuentes de la investigación aseguraron que, si bien no existen denuncias formales, algunos testigos dijeron que Rojas "era violento con las mujeres".



Rojas quedó alojado en una sede policial a la espera de ser indagado por el fiscal De Lucía, a cargo de la Fiscalía 20 de Bahía Blanca.



Tras el femicidio distintas organizaciones sociales y de mujeres, entre otras, anunciaron que se llevará a cabo una manifestación por el centro de la ciudad de Bahía Blanca



Bajo el lema "Justicia por Agustina Nadal Herrera, Basta de Femicidios, Ni una Menos" la marcha fue convocada para las 19.30 frente al Palacio Municipal.