El día después de la audiencia imputativa al equipo de Seguridad encabezado por Marcelo Sain, ofreció un capítulo de cruces mediáticos, que fue el regocijo de los productores radiales: quien primero salió a hacer su poroteo fue le ex ministro del área Maximiliano Pullaro, quien trató de llevar agua para su molino al afirmar que "Sain fue un instrumento de Omar Perotti para perseguir a quienes denunciamos la corrupción de su gobierno”. Minutos después el ministro de Gestión Pública Marcos Corach lo cruzó: “Perotti le dio una instrucción clara al ex ministro de Seguridad, que fue cortar todo vínculo del Estado con el delito”, afirmó en declaraciones a LT8. Y apuntó duramente contra el ex funcionario de Miguel Lifschitz: “Pullaro es una especie de energúmeno político que hace una utilización política de una cuestión que está judicializada. La verdad que ayuda muy poco”. Sin embargo, casi como una pelea callejera, el golpe vino del lado de Sain: “Ustedes son querellantes y en la causa hay muchos registros de carpetas y perfilamientos hechos por Maximiliano Pullaro en su gestión (como ministro de Seguridad) sobre políticos, empresas y sindicalistas ¿Por qué no se ponen a trabajar y dejan de pelotudear por Twitter? Son gobierno, no una estudiantina rafaelina”, lanzó lacerante el ex funcionario de Seguridad enfrentado al senadro Armando Traferri. Y dejó un último tweet lapidario: "Nuestro error es haber creído que @omarperotti iba a tomarse en serio la lucha contra la mafia de Estado santafecina. Pero nosotros no espiamos a nadie: investigamos y ejercimos plenamente nuestras funciones contra esa mafia. Lean atentamente la imputación", aconsejó Sain.

Pullaro fue el madrugador con sus declaraciones y desde bien temprano salió a vociferar que "Sain, Montenegro y Débora Cotichini son personas que están peleando por su libertad. Cada una de las investigaciones que hacíamos era por orden de un fiscal. Las responsabilidades apuntan a lo más alto del poder en la provincia de Santa Fe. Una asociación ilícita estaba encargada de tareas de inteligencia, era una central de inteligencia en Santa Fe, y el responsable es el gobernador. Perotti tenía conocimiento de las causas que se llevaban adelante”, aseguró el actual diputado provincial de la UCR y presidente del bloque Evolución.

Rato después fue Corach quien tomó el guante y le criticó a Pullaro de querer "vincular al gobierno y específicamente al gobernador con lo que hacía el Ministro de Seguridad, sobre presuntos hechos que ni siquiera están comprobados, y ellos ya levantan el dedo acusador y sentencian”. "Pullaro siempre se pone afuera, como si hubiese llegado a la política, a su banca de diputados, desde otro planeta, cuando fue ministro de seguridad”, le recriminó, al tiempo que aclaraba que “el ex ministro Sain trabajó en las gestiones anteriores, que es lo que desconocen, que es lo que nos quieren hacer creer que desconocen, la verdad que yo quisiera que la justicia pueda actuar libremente, sin este tipo de condicionamientos y que no estemos haciendo todo el tiempo un circo alrededor de esto”, disparó el ministro.

Las declaraciones de Corach enojaron a Sain. Le reprochó que el gobierno de Omar Perotti se haya presentado como querellante en la causa a través del fiscal de Estado, Rubén Weder. Y agregó: “Ustedes viven obsesionados con Pullaro pero no hacen lo que tienen que hacer: denunciar a los fiscales que lo protegen. Ayer (por el martes) no permitieron que nuestro abogado le haga preguntas. Pónganse las pilas y laburen. ¿Para qué se constituyeron como querellantes? ¿Tenían julepe de qué? Soy peronista bonaerense y guapo. No soy cagón y traidor como otros”, cuestionó Sain.

El ataque de Sain contra el gobierno provincial fue avalado por Germán Montenegro, ex colaborador en la cartera de Seguridad y también imputado en la causa. “Estos muchachos parece que están viendo un partido de fútbol desde la platea, parecen comentaristas de FOX. Para qué se presentaron como querellantes? Con dirigentes así... mamita querida. Con respeto lo digo, ojalá recapaciten”, dijo el ex funcionario, también por Twitter.

En su declaración frente a los fiscales que lo acusaron, Sain negó que en su tarea como ministro haya hecho algo ilegal y dijo que Perotti estaba al tanto de todo lo que él hacía. Aseguró tener audios del gobernador que corroboran esa afirmación.