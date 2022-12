Este miércoles la Selección Argentina clasificó a los Octavos de final del Qatar 2022 tras ganarle 2 a 0 a Polonia. El conjunto albiceleste, que controló tácticamente gran parte del encuentro, anotó el primer tanto a los 46' y el segundo, a los 67'.

En este marco inmejorable, el relator y periodista Victor Hugo Morales vivió con intensidad la tercera fecha del Grupo C, en la cobertura que realiza desde Qatar para el medio Relatores: "Estamos con una inmensa expectativa que generó el repunte de Argentina en el segundo tiempo del sábado contra México", dijo el conductor de La Mañana, minutos antes del inicio del partido.

Ya en el segundo tiempo, el relator destacó el primer tanto que le dio la clasifición al equipo de Lionel Scaloni: "Un remate excepcional en una jugada que había nacido de la mejor manera", sostuvo emocionado Víctor Hugo, al destacar el gol del volante Alexis Mac Allister, que abrió el marcador para Argentina.



Una vez finalizado el encuentro, el periodista dialogó desde Qatar con los periodistas Alejandro Fabbri y Néstor Centra, y se mostró confiado con el devenir de la Selección: "El partido alimenta otra vez los mejores auspicios que le podamos entregar al equipo de Scaloni. Polonia facilitó las cosas desde el primer minuto y Argentina nunca lo desaprovechó".

Y cargó contra el planteo futbolístico del equipo europeo: "Que siga Polonia en el Mundial me parece un atentado contra el pudor, y que no siga México me surge como una gran injusticia, porque es mucho más que Polonia, ya que el primer tiempo que le hizo a la Argentina fue excelente".

Por último, se refirió a los cambios de jugadores que introdujo Scaloni en el once inicial: "El cambio que más me interesaba, porque estaba muy obstaculizado el ataque argentino, era la entrada de Julián Álvarez. Nada contra Lautaro (Martínez), pero son jugadores completamente distintos. La forma de jugar de Julián abre enormes perspectivas para todos los delanteros y los volantes que llegan. Es más, yo creí que no lo iban a tener en cuenta, y ahí está muy bien Scaloni (en su decisión)".