A los 10 años, Claudio Marciello empezó a trabajar en un taller de chapa y pintura que estaba en la esquina de su casa, en San Justo. Permaneció bastante tiempo allí, entre fierros y olor a pintura para autos, hasta que se pasó a una carpintería. Ahí le dio el cuero para comprarse la guitarra que selló su temprano paso por El Reloj, y llegó hasta Almafuerte, banda en la que permaneció durante más de dos décadas. No solo grabó en todos sus discos, sino que compuso la música de varias de sus gemas. “Triunfo”, “Ceibo”, “Mano brava”, “Zamba de resurrección”, “Motivo ciudadano” y “Convide rutero”, entre ellas. Hoy ya no vive en San Justo (se mudó a Ramos Mejía), pero el sótano de la casa de su infancia permanece como búnker de CTM, nombre de la banda autogestiva que fundó cuando promediaba su trayecto solista. Allí toca, compone, produce sus discos, pacta giras y shows, y gestiona todo lo vinculado a las grabaciones. Pero la noción del laburante que es sigue siendo la misma. “Cuando veo que tengo 4 o 5 canciones armadas, hago el típico trabajo que me enseñaron mis viejos: ahorrar. Entonces, llamo al estudio, pregunto cuánto sale, acuerdo fechas, grabo y solvento gastos. Me autogestiono”, cuenta Marciello a Página/12.

Allí y así nació Vive, su octavo disco solista, cuya presentación oficial será este miércoles 9 de julio a las 19 en el Teatro Vorterix (Lacroze 3455), acompañado por su banda actual: Leandro Radaelli en bajo y voz, Giuliano Noe en guitarra, y su hija Melina en batería. “Le puse Vive porque vivo a pesar de la tormenta que implica afrontar día a día las cosas que dije. El rock pesado es una música particular, porque no es tan masiva como otras y hay que resistir para seguir vivo con esto”, asume él, sobre un disco que consta de diez canciones en estudio y tres bonus en vivo, vinculados con sendos temas de Almafuerte: “De la escuelita”, la bella y conmovedora “Mi credo” dedicada a Ricardo Iorio, y “El pibe tigre”. “Se trata del disco más espontáneo de todos, aunque también lo veo como una continuidad de Emergencia, el anterior. El cambio empezó en realidad con CTM, disco que implicó un sonido más crudo, a dos guitarras, que replicó en Emergencia y continúa en este”, asegura el “Tano”. “Aunque sí creo que Vive tiene el foco más puesto en la parte armónica de los temas, y en los diferentes tipos de escalas… mayores, menores, disminuidas, cosas musicales que fui aprendiendo con el tiempo”.

-En cuanto a las letras, en “Descartable” hacés hincapié en la figura de unos "zombies funcionales". ¿Quiénes son?

-Es la sociedad en sí, porque todo sistema tiene una estructura interna que busca convertirte en un zombie funcional y, por lo tanto, en mano de obra descartable. Pienso que todo está estructurado y, hagas lo que hagas, se te complica. La idea que manda este tema es la de evitar que te entrenen para ser un zombie.

-“Canción de terror” es una de las que, al menos en lo musical, más se espeja en Almafuerte. ¿Coincidís?

-Es que soy un Almafuerte. Integré la banda durante 23 años y es natural que siempre me venga algo de esa experiencia. En esta canción planteo que a veces pienso que se me hace imposible seguir por un montón de cosas. Muchos piensan que es todo éxito lo que hacés, o que sos un ídolo. Sin embargo, tenés tus obligaciones y a veces se te hace imposible, aunque finalmente terminás por fijar el rumbo y continuar.

-Hace un año y medio que partió Iorio. ¿Qué extrañás de él?

-Las llamadas esporádicas que teníamos después que decidió seguir como solista. En ellas hablábamos de hacer algo para darle una sorpresa a la gente. De todas maneras, no me es tan profundo extrañarlo hoy porque seguimos haciendo canciones de Almafuerte y lo recuerdo todo el tiempo desde ese lugar. Lo traigo al presente. Una canción de Vive (“Nobleza obliga”) justamente habla de eso, porque me estoy dirigiendo a su investidura para que no la olviden. Ricardo es uno de esos músicos y personajes argentinos que va a dejar una huella imborrable, sin dudas.

-Sobre todo, cuando componía temas como “Olvídalo y volverá por más”, en el que alguien se lleva un dineral donde nadie sabe y vuelve cuando se lo olvida. Cualquier semejanza con la realidad actual no es pura coincidencia.

-Es que lo que pasa es como una rueda, porque los presidentes están puestos por corporaciones y entonces van y vienen. Cuando se les prende fuego la pelota en la mano, le dicen al otro "loco, te la paso a vos". Después tenés otra: vos ves un tipo que está haciendo una campaña y decís "¡qué grande, che, voy a ponerle una moneda a este!". Y después no sé qué pasa cuando se sientan en ese fabuloso sillón del poder, que de cien que dijeron te tiran la mitad de una, cuando lo que hay que hacer es darle una mano a los que están cagados de hambre y evitar que los criminales se sigan enriqueciendo. En definitiva, cuando la cosa está mal, nos afecta a todos. En mi caso, porque la música que hago la escucha la parte más humilde, más laburante… Es una música marginal, para los que están con tierra en las zapatillas.