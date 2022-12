En septiembre de 2019, Noelia Maldonado fue asesinada de un escopetazo por su pareja, con quien tenía un hijo de cuatro años. El agresor, después de matarla, se suicidó con la misma arma. Ambos cuerpos fueron encontrados junto a su camioneta, en un campo que arrendaba, en la localidad puntaindiense de Las Tahonas. El mural representa a Noelia junto a un caballo, con la leyenda “la vida hay que vivirla”. Los caballos eran la gran pasión de Noelia, que se destacaba en las pruebas de rienda de las fiestas criollas de toda la región.



La directora de Género de la municipalidad, Pierina Colabianchi afirmó que “hoy fue un día muy importante para la promoción de los derechos de las mujeres en nuestra comunidad. Por un lado, el programa Mariposas apunta a fortalecer la memoria, a mantener presentes a las mujeres víctimas de femicidios. Nosotros elegimos recordar a Noelia con un mural”. Participaron el intendente local, David Angueira, y la Subsecretaría de Políticas Transversales de Género del Ministerio de Mujeres de la Provincia, Lidia Fernández.

El mural fue pintado por la artista plástica Trewelina, a pedido de la mamá de Noelia, Flavia Iturralde. Ambas se conocieron en un viaje de “Mar para todos”, un programa de viajes para familiares de víctimas. Entonces, a Flavia le gustaron las ilustraciones de Trewelina y le pidió que se encargara del mural. Cuando se inauguró la casa, en julio pasado, la artista tuvo, además del encargo, la pared para cumplirlo.

“Noelia nos va a mirar siempre y nosotros a ella. Su mirada nos va a interpelar, para que no haya más Noelias, al menos en nuestra comunidad. No miramos para otro lado, no barremos bajo la alfombra- Conocemos el valor de la memoria colectiva”.

El Hogar de Protección Integral funciona como casa de acogida para mujeres y diversidades sexuales en situaciones de riesgo, fue inaugurado el pasado 14 de julio y lleva el nombre de “Noelia Maldonado”. Está ubicado en Verónica, la cabecera del partido, fue construido sobre tierras del municipio, con fondos del Ministerio de Mujeres, Diversidades y Género de la Nación e integra operativamente la Red de Hogares de la Provincia, que ya suman 80 en todo el territorio.

“Durante el tránsito de las personas por el hogar se realiza un trabajo interdisciplinario, donde intervienen entre otros psicólogas y trabajadores sociales. No es sólo un alojamiento, es un trabajo integral para salir de la violencia. Abordamos casos de riesgo bajo o medio, porque en pueblos como el nuestro, los de alto riesgo hay que derivarlos porque el agresor se entera rápidamente de dónde está la persona y no se puede garantizar su seguridad”, concluyó Pierina.

También se presentó el programa provincial Yendo, de reciente creación. "Es un espacio para la creación de dispositivos territoriales, con jóvenes de 16 a 25 años, que ya participan de Envión, con articulación entre provincia y municipio y organizaciones feministas", agregó Colabianchi.

Punta Indio, entre las rutas provinciales 36 y 20 y la costa del Río de la Plata, es una comunidad rural y turística, a tan solo una hora de viaje de La Plata y dos de Buenos Aires.