Cometierra, la poderosa novela de la escritora argentina Dolores Reyes, que el año pasado el Gobierno nacional intentó censurar y terminó convirtiendo en un nuevo best seller, llegará muy pronto en formato de serie al catálogo de contenidos de la plataforma de streaming de Amazon Prime Video.

Se trata de una adaptación mexicana de la historia argentina que aborda temáticas serias, delicadas, pero imprescindibles para generar debates y conciencia, como lo son la violencia de género y los femicidios, las desigualdades, la búsqueda de justicia, los vínculos familiares y los duelos.

La novela Cometierra salta a la pantalla chica con Amazon Prime Video en formato de serie. (Imagen: Redes sociales)

El salto al formato de serie había sido anticipado en 2023, antes de que se generara la polémica con la vicepresidenta Victoria Villarruel. Contará con siete episodios y, según adelantaron, estará disponible en más de 240 países.



La mexicana Lilith Curiel es la protagonista de la serie basada en la novela que escribió Dolores Reyes. (Imagen: Redes sociales)





En tanto, esta ficción, cuya fecha de estreno aún es un misterio, transcurrirá en un barrio mexicano y será protagonizada por Lilith Curiel, y el elenco se completa con Max Peña, Iván Martínez, Roberto Aguilar, Gerardo Taracena, Harold Torres. Además, se destaca en el reparto la participación de Yalitza Aparicio, nominada al Oscar por su actuación en la película Roma, de Alfonso Cuarón.

Curiel junto a Yalitza Aparicio durante las grabaciones de Cometierra. (Imagen: Redes sociales)





Daniel Burman, de títulos de películas como El abrazo partido y Dos hermanos, y en series como Edha y Iosi, el espía arrepentido, es el encargado de la dirección. Asimismo, detrás de esta obra están las productoras The Mediapro Studio, Oficina Burman (The Mediapro Studio), Exile Content Studio y Cimarrón (The Mediapro Studio).

"¡Muero de emoción!", expresó Reyes al ver el anuncio oficial de la serie en las redes sociales. En los comentarios de cada posteo en el que se menciona Cometierra aparecen saludos, felicitaciones, y ansias de que se estrene de una vez.

Cometierra contará con siete episodios y se emitirá en más de 240 países. (Imagen: Redes sociales)





Falta de comprensión lectora: "Cometierra" y la polémica con el Gobierno

Cometierra es la primera novela de Reyes, publicada en 2019 por el sello Sigilo. Sigue la historia de una joven del conurbano bonaerense que atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad. Tras quedar huérfana debe arreglárselas con su hermano mayor para sobrevivir en un lugar donde el Estado no estuvo, no llega, y no se apersonará. En tanto, la trama se pone más espesa aún cuando se descubre que la joven desarrolló una especie de don sobrenatural: al tragar tierra, tiene la capacidad de comunicarse con los muertos. A su casa acuden con desesperación familiares de chicas desaparecidas que llevan la tierra donde creen que están y ella, con su poder, les revela si hubo un femicidio o si están enterradas ahí.

La tierra como canal de comunicación entre los vivos y los muertos. (Imagen: redes sociales)





Desde su publicación, el libro tuvo éxito y se ubicó siempre al frente de las vidrieras y estanterías de las principales librerías de editoriales de renombre. Se tradujo a más de 17 idiomas y fue premiado en varios países. Sin embargo, en noviembre de 2024 su fama se catapultó, aunque por una mala razón: el texto escandalizó a la vicepresidenta Victoria Villarruell, quien disparó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, tras descubrir que ese y tantos otros títulos formaban parte de la colección “Identidades Bonaerenses” del Plan de Lectura Bonaerense —programa que promueve la lectura en los jóvenes a través de la distribución gratuita de libros argentinos—. En ese sentido, la titular del Senado acompañó una denuncia que encaminó la Fundación Natalio Morelli para retirarlos del programa, al considerar que se trataban de lecturas eróticas que "sometían" a los estudiantes a una "constante sexualización".

Dolores Reyes, autora de Cometierra, en una lectura solidaria con escritores tras el intento de censura. (Imagen: Redes sociales)





En la voletada oficialista, que catalogó de "pornográficas" a estas lecturas, cayeron además Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara, Las primas, de Aurora Venturini, y la obra de no ficción Si no fueras tan niña: Memorias de la violencia, de Sol Fantin, en la que narra el abuso sexual que sufrió de un profesor de una institución pseudoreligiosa, donde estudiaba filosofía de Oriente y Occidente y practicaba meditación.

A pesar de que La Libertad Avanza presentó varios proyectos en la legislatura bonaerense y en varios concejos deliberantes para que los libros sean retirados de las bibliotecas escolares, lo que ocasionaron fue el efecto contrario: Cometierra se volvió un best seller. La demanda creció como nunca, y llegó a agotarse en varias librerías. Desde su publicación en 2019, se vendieron ya más de 70.000 ejemplares.