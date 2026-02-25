Omitir para ir al contenido principal
El sector supermercadista responde con achique de personal

El consumo masivo refleja el deterioro del bolsillo

Las ventas en supermercados cerraron 2025 con un incremento de apenas 2%, cuando habían caído 11 puntos en 2024. Los mayoristas terminaron abajo.

Mara Pedrazzoli
Por Mara Pedrazzoli
En diciembre, las compras crecieron 0,5% frente al mismo mes de 2024.

