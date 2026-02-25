Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
Justicia
Paro
Mauricio Macri
Pobres
Javier Milei
Apertura Sesiones Ordinarias
Congreso
Manuel Adorni
Reforma laboral
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Economía
El sector supermercadista responde con achique de personal
El consumo masivo refleja el deterioro del bolsillo
Las ventas en supermercados cerraron 2025 con un incremento de apenas 2%, cuando habían caído 11 puntos en 2024. Los mayoristas terminaron abajo.
Por
Mara Pedrazzoli
25 de febrero de 2026 - 21:35
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
En diciembre, las compras crecieron 0,5% frente al mismo mes de 2024.
Últimas Noticias
Peluche y vuelve
Por
Andrea Guzmán
Se definió en una reunión de la mesa chica cegetista
Reforma laboral en el Senado: la CGT no marchará el viernes y se movilizará el lunes a Tribunales
Los goles fueron convertidos por Tobio y Facundo Bruera
Barracas se lo dio vuelta a Tigre y se metió en zona de clasificación
La Justicia exigió la eliminación de las imágenes de la adolescente
Una joven denunció a su madre por subir fotos suyas en apps de citas
Exclusivo para
Piden "garantía de defensa independiente"
Pidieron la nulidad de la condena a uno de los sentenciados por el crimen de Fernando Báez Sosa
Otra víctima del industricidio libertario
La Quilmes de Zárate abrió plan de retiros voluntarios porque el consumo de cerveza cayó a la mitad en un año
El principal productor del país, contra los dichos del secretario de Comercio, Pablo Lavigne
La furia del “Rey de las Bananas”
Fue por la muerte de un niño que pisó un charco contaminado por una fumigación de tomates
Condenado por uso de agrotóxicos en Corrientes
Por
Juan Funes
El País
La Reforma laboral: Milei, Perón y CFK
Por
Pedro Peretti
Por decreto
El Gobierno confirmó la hora de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso: cuándo hablará Javier Milei
El oficialismo piensa presentar una ley
Reforma laboral: las licencias médicas de los trabajadores siguen en la mira del Gobierno
El diario lanzó la campaña "Siempre juntos" para juntar fondos para las Abuelas de Plaza de Mayo
Estela de Carlotto: “Página/12 fue y es el diario hermano para nosotras”
Por
Celeste del Bianco
Economía
Indutria
La producción cayó 4,4% interanual
El sector supermercadista responde con achique de personal
El consumo masivo refleja el deterioro del bolsillo
Por
Mara Pedrazzoli
Cómo hacen el cruce de datos
Monotributo y billeteras virtuales: ARCA ya recategoriza de oficio a usuarios si detecta incosistencias
La promesa de un futuro que nunca llega
“Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio que hay que pagar”: la polémica defensa de un empresario a Javier Milei
Sociedad
Se definió en una reunión de la mesa chica cegetista
Reforma laboral en el Senado: la CGT no marchará el viernes y se movilizará el lunes a Tribunales
La Justicia exigió la eliminación de las imágenes de la adolescente
Una joven denunció a su madre por subir fotos suyas en apps de citas
Micro reserva urbana versus desarrollo inmobiliario
Almagro: El Gobierno nacional busca vender un terreno en el que los vecinos reclaman un espacio verde
Por
Santiago Brunetto
El presidente Lula da Silva lanzó un comunicado por la trágica situación
Treinta muertos por un temporal en Brasil
Deportes
Los goles fueron convertidos por Tobio y Facundo Bruera
Barracas se lo dio vuelta a Tigre y se metió en zona de clasificación
Se juega la revancha de la Recopa Sudamericana ante Flamengo
Lanús busca otro título internacional en el Maracaná
El técnico se despide de su gente en el estadio Monumental
Marcelo Gallardo dirige por última vez a River ante Banfield
El técnico Scaloni y sus complicaciones para definir la lista final
El panorama de la Selección, a un mes de la Finalissima ante España
Por
Lucas Gatti