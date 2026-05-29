Trump asegura que tomará su “decisión final” sobre un acuerdo con Irán

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29 de mayo de 2026 - 16:54
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US President Trump leaves White House for medical examination
WASHINGTON (United States), 26/05/2026.- US President Donald Trump (C) leaves the White House in Washington, DC, USA, 26 May 2026. President Trump is travelling to Walter Reed National Military Medical Center for a routine annual medical examination, according to the White House. EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL
EFE. EFE
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Donald Trump
Irán
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