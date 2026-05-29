Trump asegura que tomará su “decisión final” sobre un acuerdo con Irán

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WASHINGTON (United States), 26/05/2026.- US President Donald Trump (C) leaves the White House in Washington, DC, USA, 26 May 2026. President Trump is travelling to Walter Reed National Military Medical Center for a routine annual medical examination, according to the White House. EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL
US President Trump leaves White House for medical examination WASHINGTON (United States), 26/05/2026.- US President Donald Trump (C) leaves the White House in Washington, DC, USA, 26 May 2026. President Trump is travelling to Walter Reed National Military Medical Center for a routine annual medical examination, according to the White House. EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL EFE. EFE

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