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El País

Participaban de una misión humanitaria a Gaza

Dos argentinos siguen detenidos en Libia y la Cancillería admite que no tiene plazos para liberarlos

María Paula Giménez y Lucas Aguilera permanecen retenidos en Bengasi desde el 24 de mayo.

Libia del Este; los argentinos Paula Giménez y Lucas Aguilera permanecen incomunicados desde el 24 de mayo
Paula Giménez y Lucas Aguilera permanecen incomunicados desde el 24 de mayo. Archivo -

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