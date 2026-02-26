Omitir para ir al contenido principal
Hay 300 trabajadores que no continuarán en sus puestos desde marzo

Milei deja sin proyectos de urbanización a los barrios de 62 municipios bonaerenses

La Casa Rosada decidió cerrar la Secretaría de Integración Sociourbana que tenía más de 650 convenios firmados por obras en diversos puntos de la provincia.

María Belén Robledo
obra pública barrios populares-16/11/2024
El gobierno libertario paralizó la obra pública barrios populares (Archivo)

