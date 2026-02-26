Omitir para ir al contenido principal
Buenos Aires|12
Hay 300 trabajadores que no continuarán en sus puestos desde marzo
Milei deja sin proyectos de urbanización a los barrios de 62 municipios bonaerenses
La Casa Rosada decidió cerrar la Secretaría de Integración Sociourbana que tenía más de 650 convenios firmados por obras en diversos puntos de la provincia.
Por
María Belén Robledo
26 de febrero de 2026 - 0:09
El gobierno libertario paralizó la obra pública barrios populares
(Archivo)
