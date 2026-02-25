Omitir para ir al contenido principal
PortadaEconomía

ARCA aplica una suba arbitraria de la cuota que perjudicaría a 4 millones de contribuyentes

Recategorización ilegal a monotributistas

Tomando parámetros de ingresos y consumos no relacionados con ingresos gravados, ARCA podría llegar a multiplicar el pago mensual del monotributista de 40.000 a 570 mil pesos

Juan Garriga
Por Juan Garriga
Monotributo
Monotributo La arbitraria presunción de suba de ingresos por parte de ARCA provocaría graves perjuicios (Sin Credito)

Últimas Noticias

Peluche y vuelve

Por Andrea Guzmán

Remontada en La Plata

Rosario Central se aprovechó de la mala suerte de Gimnasia

Se definió en una reunión de la mesa chica cegetista

Reforma laboral en el Senado: la CGT no marchará el viernes y se movilizará el lunes a Tribunales

Los goles fueron convertidos por Tobio y Facundo Bruera

Barracas se lo dio vuelta a Tigre y se metió en zona de clasificación

Exclusivo para

Piden "garantía de defensa independiente"

Pidieron la nulidad de la condena a uno de los sentenciados por el crimen de Fernando Báez Sosa

Otra víctima del industricidio libertario

La Quilmes de Zárate abrió plan de retiros voluntarios porque el consumo de cerveza cayó a la mitad en un año

El principal productor del país, contra los dichos del secretario de Comercio, Pablo Lavigne

La furia del “Rey de las Bananas”

Fue por la muerte de un niño que pisó un charco contaminado por una fumigación de tomates

Condenado por uso de agrotóxicos en Corrientes

Por Juan Funes

El País

Se definió en una reunión de la mesa chica cegetista

Reforma laboral en el Senado: la CGT no marchará el viernes y se movilizará el lunes a Tribunales

La  Reforma laboral: Milei, Perón y CFK

Por Pedro Peretti

Por decreto

El Gobierno confirmó la hora de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso: cuándo hablará Javier Milei

El oficialismo piensa presentar una ley

Reforma laboral: las licencias médicas de los trabajadores siguen en la mira del Gobierno

Economía

Indutria

La producción cayó 4,4% interanual

El sector supermercadista responde con achique de personal

El consumo masivo refleja el deterioro del bolsillo

Por Mara Pedrazzoli

Cómo hacen el cruce de datos

Monotributo y billeteras virtuales: ARCA ya recategoriza de oficio a usuarios si detecta incosistencias

La promesa de un futuro que nunca llega

“Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio que hay que pagar”: la polémica defensa de un empresario a Javier Milei

Sociedad

La Justicia exigió la eliminación de las imágenes de la adolescente

Una joven denunció a su madre por subir fotos suyas en apps de citas

Micro reserva urbana versus desarrollo inmobiliario

Almagro: El Gobierno nacional busca vender un terreno en el que los vecinos reclaman un espacio verde

Por Santiago Brunetto

El presidente Lula da Silva lanzó un comunicado por la trágica situación

Treinta muertos por un temporal en Brasil

El megaterio fue hallado en la Patagonia argentina

Hallaron restos de un perezoso terrestre gigante de 16.000 años en la costa del lago Nahuel Huapi

Deportes

Remontada en La Plata

Rosario Central se aprovechó de la mala suerte de Gimnasia

Los goles fueron convertidos por Tobio y Facundo Bruera

Barracas se lo dio vuelta a Tigre y se metió en zona de clasificación

Se juega la revancha de la Recopa Sudamericana ante Flamengo

Lanús busca otro título internacional en el Maracaná

El técnico se despide de su gente en el estadio Monumental

Marcelo Gallardo dirige por última vez a River ante Banfield