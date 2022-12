El Gobierno evalúa "desenganchar" del salario mínimo vital y móvil el programa Potenciar Trabajo que, hoy en día, equivale a la mitad de ese monto. Este miércoles, luego de la reunión de gabinete, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, dio declaraciones en ese sentido. Expresó que la idea es que todo aquello vinculado a la economía popular, incluido el monto de programas sociales, se discuta en el marco del Consejo de la Economía Popular y el Salario Complementario. Se trata de un espacio reconocido en el decreto 728 firmado por el presidente Alberto Fernández, que todavía no fue puesto en marcha. Allí habrá representación del ministerio de Desarrollo, de Trabajo, de Economía y de la UTEP. Desde los movimientos sociales salieron de forma inmediata a repudiar esta posible medida. No solo lo hizo Unidad Piquetera, que ya anunció que hará un plan de lucha la semana que viene, sino también organizaciones muy cercanas al Presidente, como Movimiento Evita. Ellos aseguraron que esa medida "significaría un retroceso, un ajuste y la voluntad del Gobierno de enfrentarse a los movimientos populares que han sostenido hasta acá la gobernabilidad y la paz social".

En las últimas semanas Movimiento Evita viene realizando un proceso de alejamiento del mandatario y acercamiento a otros sectores del oficialismo --con las que no estaba en los mejores términos-- como el kirchnerismo. Uno de sus líderes, Emilio Pérsico, incluso, se reunió la semana pasada con Cristina Fernández de Kirchner en el Senado. Este martes, en tanto, ante las palabras de Tolosa Paz, desde la organización indicaron que avanzar con una medida de esas características sería "no comprender la historia del programa Potenciar Trabajo y no comprender nada de la economía popular".

Gildo Onorato, referente del espacio, explicó en diálogo con Página12 que "el SMVM y el Potenciar están enganchados porque eso significa unidad económica y unidad social del conjunto de la clase trabajadora. Dividir a la clase trabajadora significaría un ajuste claro y concreto del Gobierno y además sería un error político porque implicaría la ruptura del gobierno con los movimientos sociales más importantes del país".

La ministra Tolosa Paz había asegurado por la mañana que "el órgano que teníamos establecido para discutir los Potenciar Trabajo era el Consejo del salario Mínimo Vital y Móvil, en donde se definió un aumento del 20 por ciento para trabajadores registrados. En cuanto a los trabajadores de la economía popular, es el Ministerio de Desarrollo Social quien acompaña para que no se deteriore el ingreso producto de la inflación". De ese modo marcó una diferencia ya que, en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, el que intermedia entre empresarios y sindicalistas es el Ministerio de Trabajo.

Luego, VTP añadió que con el decreto 728, al mismo tiempo de ponerle un tope a las altas del Potenciar, buscaron reconocer la creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, que está establecido por ley y que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo. "nosotros entendemos que ese instrumento, que se creó a solicitud de la UTEP y de otros grupos representativos de la economía popular, es el que tiene que discutir con el Estado, porque es el Estado el empleador y quien otorga el reconocimiento del monto de transferencias hoy denominado Potenciar Trabajo", subrayó.

Onorato respondió que "en el Consejo, al que aún no convocaron, tenemos que discutir producción. No salario", y añadió que, para él, si la medida se lleva a cabo, la responsable no será la ministra, sino Fernández. Adelantó que desde la UTEP el miércoles de la semana próxima harán asambleas en todo el país porque están "en estado de alerta y movilización". Además tendrán una reunión con todos los delegados de la zona sur del conurbano para "empezar a organizar el territorio". "A pesar de lo que queríamos parece que vamos a tener un diciembre caliente", se lamentó. Desde la UTEP agregaron que quieren discutir "cómo se va a pagar el aguinaldo a los trabajadores de la Economía Popular", y sumaron que piden que se garanticen los cobros del mes de noviembre porque "por lo que escuchamos no está garantizado producto de la judicialización que existe después de los supuestos informes de la AFIP".

Ese tema también desató polémica entre la ministra y Juan Grabois, otro referente de la UTEP. “Se quiere levantar el secreto fiscal de quien cobra un salario social? ¡Bien! Que se levante el secreto fiscal de políticos, jueces, comisarios, contratistas del Estado, fugadores, periodistas con pauta, dirigentes sindicales y sociales ¿o el sogazo es siempre para los pobres?”, dijo el líder de Patria Grande. Tolosa Paz le respondió que ella “está obligada como funcionaria", a hacerlo y que "no tiene margen". “No voy a permitir, dentro de mis deberes y atribuciones, que se siga demorando la búsqueda de la verdad". Por otra parte, aclaró que el Potenciar del mes de noviembre debe liquidarse para llegar en tiempo y forma a las personas que lo necesitan”.

Desde el Evita reforzaron los dichos de Grabois y agregaron que "se persigue, estigmatiza, ajusta, audita y se le busca abajo de la suela de la zapatilla a los pobres y a los ricos no les pasa nada. Este Gobierno iba a empezar por los últimos, se está confundiendo mucho si hace esto".

El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por su parte, dijo a este diario que "rechazamos esa posible medida que, claramente, tiene la orientación de desenganchar el Programa Potenciar Trabajo del Salario Mínimo en función de su reducción y con el objetivo de que lo consuma la inflación". "A pesar de ser un salario mínimo muy bajo, se ve que la mitad de eso significa un monto muy alto para patronales que quieren salarios de hambre para seguir adelante con su explotación". El referente de la Unidad Piquetera aseguró que este jueves se reunirán para determinar si la acción de lucha es el martes o miércoles de la semana que viene.