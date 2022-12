Lo único que queda claro por ahora del intríngulis sobre las designaciones pendientes en el Consejo de la Magistratura, es que el organismo seguirá por un tiempo sin los ocho representantes del Congreso (cuatro senadores y cuatro diputados) y, de ese modo, paralizado. Este miércoles la jueza María Alejandra Biotti rechazó la medida cautelar promovida por el senador del PRO Luis Juez para que se impida la asunción de Martín Doñate (Unidad Ciudadana) como consejero. La magistrada dijo que se encaminará a resolver la cuestión de fondo, pero Juez no descarta llevar un per saltum a la Corte Suprema. Por su lado, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, apeló el fallo del juez Martín Cormick que había anulado el nombramiento de la diputada radical Roxana Reyes y, a la vez, dejó sin efecto la resolución que daba por elegidos no sólo a ella sino a los cuatro diputados/as que irían al Consejo.



En un comienzo, todo parecía indicar que la polémica se limitaría al caso de Doñate, tras una decisión de la Corte Suprema que anuló su primera designación, la que caducaba el 18 de noviembre, con los mandatos de todos los consejeros. Pero el nombre del senador volvió a ser enviado para ocupar un lugar en el cuerpo que elige y sanciona a los jueces, y Luis Juez volvió a la carga con una medida cautelar y un amparo y con una denuncia por supuesta desobediencia contra Cristina Fernández de Kirchner por apartarse de lo que habían dicho los supremos. La Corte había acusado al Frente de Todos de utilizar un "ardid" y dividir el bloque para conseguir un lugar en el Consejo por la segunda minoría, pese a que ya tenían otra banca. Pero la situación actual es sutilmente distinta: para la nueva designación de Doñate el bloque ya estaba dividido. Con todo judicializado, el alto tribunal decidió posponer la convocatoria a la jura de los senadores/as que integrarían el consejo (los oficialistas María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate, y al radical Eduardo Vischi).

Con el argumento de esa postergación, la jueza Biotti sostuvo que no había urgencia ni peligro por la demora de una decisión, y rechazó el planteo de Juez porque consideró que no había "inminencia en la toma de posesión de los cargos por los representantes del Senado" y que "no puede obviarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra estudiando la situación". En la discusión original sobre la designación de Doñate, el fuero contencioso administrativo había rechazado tanto en primera como en segunda instancia el reclamo de Juez con el argumento de que la formación de bloques parlamentarios no es un asunto en el que se deba meter la justicia, pero la Corte tuvo otra postura y se explayó en un ataque dirigido a Cristina Fernández de Kirchner.

Esta semana la sorpresa vino del juzgado de Cormick donde todavía tramitaba una demanda contra la designación de la diputada radical Roxana Reyes como consejera. El magistrado no acotó su decisión al nombramiento de Reyes que caducó el 18 de noviembre, sino que la hizo extensiva a su designación actual. El amparo inicial había sido presentado por el diputado Germán Martínez, jefe del bloque de Diputados, contra el nombramiento que había aprobado el expresidente de la Cámara, Sergio Massa. Cormick invocó los argumentos de la Corte en el caso de Doñate y dijo que el PRO y el radicalismo se habían presentado juntos en las últimas dos elecciones, por ende, no podían aspirar a lugares de consejeros por separado para quedarse con la segunda minoría, sino que ésta debe ser para otro bloque. Ordenó que la presidencia de la Cámara "dicte una nueva resolución acorde a lo aquí decidido, no pudiendo otorgar la representación del tercer espacio a la Unión Cívica Radical".

Por ahora, la presidenta de Diputados decidió dejar sin efecto las designaciones de los oficialistas Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, la de Alvaro González y Reyes, debido a que Cormick invocó decisiones recientes de la Corte y a "la configuración de razones de interés público y a la notoria trascendencia institucional de la cuestión debatida". En su apelación plantea la necesidad de preservar la autonomía de la Cámara y sus decisiones. "Los estándares reseñados revelan que la pretensión objeto de autos, involucra una cuestión que no es susceptible de ser abordada en sede judicial por pertenecer a la ´zona de reserva legislativa´, lo que sella definitivamente la suerte de la acción intentada. En efecto, la sentencia ignora que el objeto de esos actuados no resulta propio de la competencia de la esfera de un caso justiciable", dice la presentación, que será resuelta por la Cámara del fuero contencioso. "Apelo a la responsabilidad de todas la fuerzas políticas e instituciones de la República para encontrar una pronta resolución a este tema", sostuvo Moreau.

Por su lado, Reyes y Mario Negri se presentaron en nombre del bloque de diputados de la UCR --ella también como consejera designada-- en la causa para ser reconocidos como "tercero interesado". Dijeron que la sentencia de Cormick, que pretenden recurrir, fue "absurda", "abstracta" y "extemporánea", porque alude a una designación terminada y cuestiona otra que nadie había impugnado judicialmente. Además dicen que en la Cámara los bloques del PRO y UCR estaban conformados con anterioridad. Piden que les concedan participar en el pleito y que se anule el fallo.