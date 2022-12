Roberto García Moritán quiso entrar este miércoles de prepo al despacho de Ofelia Fernández e, incluso, luego subió un posteo de su intromisión a las redes sociales. Esta no es la primera vez que el marido de Pampita apunta contra la legisladora porteña: a principios de año brindó una entrevista en la que la acusó de “encontrar un negocio en la política”.

En ese entonces, el legislador sostuvo que Fernández “está atrapada en un sistema que no tiene salida. Ella es tal vez el mejor ejemplo de lo que le pasa a una parte de la clase política argentina. Encontró un negocio ahí, lo sabe, y tiene que maximizar su oportunidad”.

La legisladora no pasó por alto sus comentarios y respondió a través de Twitter: "Jajajaja a mí al menos me conocen el nombre y apellido", ironizando con la idea ya instalada de que todos los medios identifican a Moritán como "el marido de Pampita".

Inmediatamente, agregó: "A los dos nos dieron trabajo votándonos, ponete con eso en vez de pasear por los medios de comunicación queriendo robarme relevancia”. “Yo no busco negocios, tengo convicciones", cerró.

La nueva agresión de Roberto García Moritán

El legislador de Republicanos Unidos, que integra el bloque de Juntos por el Cambio, posteó este miércoles un insólito video en sus redes sociales para chicanear a su par del Frente de Todos, Ofelia Fernández. En este caso, la legisladora aún no se pronunció. No obstante, desde su entorno confirmaron que sí va a responder.

El empresario gastronómico quiso entrar al despacho de la legisladora y después subió su intromisión a las redes sociales. En el video, se lo ve al yendo a la oficina de Ofelia. Al llegar, golpea la puerta y dice: “Empieza el partido. Dejá de trabajar y vení. Vamos a ver el partido”.

Ante la no respuesta intenta ingresar al despacho, lo cual no está permitido, no solo por ser una falta de respeto a la privacidad sino porque puede considerarse como acoso laboral.



No conforme con su comportamiento, en el pie de la publicación agregó: “Quise invitar a Ofelia a ver el partido, pero no había nadie...", ironizando con la ausencia de la legisladora en la definición de un encuentro apasionante por el pase a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.