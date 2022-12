En la sesión preparatoria desarrollada ayer fue reelegida, para un cuarto período como presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, de Arriba Rosario, y como vicepresidentes primero y segundo, respectivamente, Lisandro Cavatorta, de Todos Hacemos Rosario, y Alejandro Rosselló, de Unión Pro/Juntos por el Cambio. Propuso la reelección de la edila Schmuck, la concejala Caren Tepp, de Ciudad Futura, quien dijo que está en el cuerpo “no hace muchísimos pero sí algunos años que estoy acá y he comprobado la capacidad que ha tenido y que demuestra para abordar un Concejo por demás de heterogéneo y plural”.

Aludió a la “representación legislativa que no es la tiempo atrás, sino mucho más diversa, donde sin lugar a dudas no hay mayorías absolutas, sino que cada decisión requiere de la construcción de consensos y de espacios de diálogos sinceros y genuinos”. Planteó que “la polarización, más de discursos, que están alejados del hacer real de este cuerpo”.

También hizo referencia a los desafíos de la pandemia y mencionó a Schmuck como una “dirigente política, una lideresa que claramente no pertenece a la fuerza política que represento pero que no ha tenido ninguna duda de tener siempre la disposición que su despacho esté de puertas abiertas, que todos los bloques aún los que tenemos visiones y miradas muy distintas podamos sentarnos en una misma mesa y ver qué es lo que tenemos en común”.

En un breve discurso la presidenta del Concejo hizo un resumen de los tres años trascurridos. “Fueron tres años muy difíciles y como representantes de los rosarinos y las rosarinas no estuvimos ajenos y estuvimos ocupados y preocupados de cada uno de los temas”.

“Tuvimos que sufrir una pandemia que fue inédita en los últimos 100 años, la bajante del río más preocupante desde hace décadas, las quemas, ese ecocidio que seguimos sufriendo y que éste Concejo se ha ocupado de participar con la presentación de una causa, en la que estamos trabajando con las concejalas María Luz Ferradas y Jesica Pellegrini, y que decidimos iniciar como cuerpo”, mencionó.

También puntualizó que “en la pandemia veníamos todas y todos a trabajar, cuando en el mundo estaba todo cerrado, tratando de garantizar que no le falte un plato de comida a ningún rosarino y rosarina”.

Destacó posteriormente la importancia del trabajo “codo a codo” y “si hay algo que identifica al Concejo Municipal es que no hay nadie acá que sea indiferente, pero no solo al vecino, sino a lo que le pasa al compañero, a lo que piensa el colega, que representa otro espacio político, que piensa de otra manera”.

También sostuvo que “se han destruido estereotipos respecto al partido del que pertenecemos, se ha construido una forma de trabajar. Hemos aprendido entre todas y todos que nos podemos poner de acuerdo incluso mucho más fácil con el que tenga una forma distinta de pensamiento. Estamos construyendo una nueva forma de construir de pensar la ciudad del futuro. Nosotros hace mucho tiempo que no somos noticia porque no nos gritamos entre nosotros, porque no nos peleamos, porque no disputamos una cámara de televisión o una radio para insultar al otro”.

Estimó que “eso hoy no es noticia, pero estamos construyendo una nueva forma de hacer política. Estamos construyendo una nueva forma de hacer política que identifique a Rosario, de hoy y del futuro", concluyó.